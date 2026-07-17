La rotura de vallas compromete la seguridad al paso del TRAM por Miriam Blasco en Alicante

Un vallado de seguridad separa a los peatones de las vías del TRAM en la avenida de Miriam Blasco, en el entorno de la Albufereta. Al menos, en teoría. Porque varias de las vallas están arrancadas y en el suelo. Y no es un problema nuevo, según los vecinos. El TRAM bordea los dos sentidos del bulevar donde juegan niños y hay gente que pasea al perro. En un tramo se pueden contabilizar hasta cinco seguidas tumbadas y en otro punto del parque, una valla ha sido sustituida por una provisional de obra, de las azules que están repartidas por media ciudad. "Los jóvenes dan patadas a las vallas, pero están oxidadas y tirarlas es mucho más sencillo", asegura Juan Manuel Pérez, vecino de la calle desde 1999.

Dejadez

"Hay una dejadez municipal brutal", añade Pérez, que vive en la parte alta de un edificio en esta avenida. "No hay mantenimiento diario ni semanal, lo veo desde arriba", asegura. Los anclajes que unían las vallas caídas al suelo están oxidados. La parada de Miriam Blasco es parte del itinerario de la línea 4 (Luceros-Plaza La Coruña) y de la línea 5 (Puerta del Mar- Plaza La Coruña).

Una valla de obra sustituye el trozo de barrera ausente en Miriam Blasco. / INFORMACIÓN

Las vallas están así desde hace unas semanas, según Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). El Ayuntamiento de Alicante, responsable del mantenimiento, está avisado de la incidencia, según la empresa autonómica que gestiona el TRAM. Desde el área de Infraestructuras, liderada por Cristina García, aseguran a preguntas de este diario que las vallas "se repararán"

Botellones

Los destrozos han sido causados por adolescentes que se juntan en el parque por la noche en el bulevar, según aseguran desde FGV y ratifican habituales de la zona. "Saltan la valla por no hacer la vuelta", señala un vecino que pasea por la zona sobre los jóvenes que se juntan en el parque. Otra vecina, señala que son los adolescentes "los que tiran las vallas" y dejan el parque bastante sucio después de comer. El dependiente de un negocio en la misma calle explica que los botellones son frecuentes en el parque.

"El paseo está feo", señala Juan Manuel Pérez. Hace dos semanas "cayeron hojas para aburrir, parecía una alfombra", recuerda. "A los tres días vinieron unos operarios con rastrillos a recogerlas e hicieron montones que se quedaron más de cinco días sin recoger", señala, a la vez que añade: "Muchas de esas hojas se volvieron a esparcir". El vecino, dando voz a una sensación generalizada en el barrio, afea que "esto es una avenida y tenemos un IBI —Impuesto de Bienes Inmuebles— bastante importante".