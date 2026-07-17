La Aemet mantiene los avisos por calor en Alicante: hasta 38 grados y riesgo de tormentas con granizo este fin de semana

Alicante encara otro fin de semana marcado por el calor, aunque con algunos matices importantes en la previsión. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos amarillos por altas temperaturas este viernes 17 de julio en el litoral norte, litoral sur e interior de la provincia, con máximas que podrán alcanzar los 38 grados en las zonas más expuestas.

La jornada de este viernes será muy calurosa, con cielos poco nubosos o despejados y nubosidad de evolución por la tarde en el interior. Las temperaturas apenas cambiarán respecto a los últimos días, salvo en la mitad sur, donde las máximas subirán. El aviso amarillo estará activo entre las 12.00 y las 20.00 horas en el litoral norte y sur, y entre las 13.00 y las 21.00 horas en el interior.

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El sábado traerá un cambio en el guion. El calor continuará, aunque las máximas bajarán en el extremo sur y se mantendrán sin grandes cambios en el resto. La atención estará puesta en el interior, donde la nubosidad de evolución puede dejar chubascos y tormentas por la tarde. La Aemet advierte de que esas tormentas podrían ir acompañadas de rachas muy fuertes o granizo, por lo que será el tramo más inestable del fin de semana.

El domingo volverán a ganar protagonismo el calor y el polvo en suspensión. La previsión apunta a intervalos nubosos a primeras horas en el tercio sur y cielos poco nubosos en el resto, con nubes de evolución durante la tarde en el interior. No se descartan tormentas aisladas y, además, la Aemet activa de nuevo el aviso amarillo por máximas de hasta 38 grados en el interior y en el litoral sur entre las 13.00 y las 21.00 horas.

El viento será flojo y de dirección variable durante buena parte del fin de semana, aunque por la tarde tenderá a imponerse la componente este, con intervalos moderados en el litoral y prelitoral. Esa brisa podrá aliviar algo el ambiente junto al mar, pero no evitará un fin de semana muy caluroso, con sensación de bochorno en la costa y temperaturas exigentes en el interior.

Alicante afronta otra jornada sofocante con aviso naranja por calor extremo / Héctor Fuentes

El tiempo en Alicante

Alicante capital encara un fin de semana de calor intenso, noches tórridas y ambiente plenamente veraniego. Este viernes será el día más caluroso, con una máxima de 37 grados y una mínima de 25, por lo que la ciudad no tendrá respiro ni siquiera durante la madrugada. El cielo se mantendrá poco nuboso o despejado y no se esperan lluvias.

El sábado bajarán algo las máximas, hasta los 34 grados, aunque la mínima seguirá en 25 y la sensación será todavía calurosa, especialmente por la humedad. El domingo continuará el ambiente pesado, con temperaturas entre los 25 y los 33 grados y otra noche tórrida. El viento de componente este y sureste podrá aliviar ligeramente la tarde, pero no evitará un fin de semana marcado por el bochorno.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un viernes especialmente duro por el calor, con temperaturas que alcanzarán los 41 grados y una mínima de 25, por lo que la noche será tórrida. El cielo se mantendrá despejado o poco nuboso y no se esperan lluvias, en una jornada de pleno verano marcada por el aviso por altas temperaturas.

El fin de semana seguirá siendo muy caluroso, aunque con un pequeño alivio respecto al viernes. El sábado y el domingo las máximas bajarán hasta los 36 grados, pero las mínimas se mantendrán en 24, con noches tropicales y sensación de calor persistente. El viento de componente este podrá suavizar algo el ambiente por la tarde, aunque el calor seguirá siendo protagonista.

Jornada sofocante en Alicante: aviso naranja por calor y máximas de 40 grados / Héctor Fuentes

El tiempo en Benidorm

Benidorm afrontará un fin de semana muy caluroso y bochornoso, con mínimas especialmente altas y una sensación térmica elevada junto al mar. Este viernes las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 31 grados, pero la humedad hará que la sensación pueda subir hasta los 37. No se esperan lluvias y el cielo se mantendrá poco nuboso o despejado.

El sábado y el domingo continuará el ambiente plenamente veraniego, con máximas de 32 grados y noches tórridas o al límite, ya que las mínimas se moverán entre los 25 y los 26 grados. El viento de componente este y sureste podrá aliviar algo el calor durante la tarde, aunque el bochorno seguirá siendo el rasgo dominante del fin de semana.

El tiempo en Elda

Elda afrontará un fin de semana de calor muy intenso, con valores especialmente altos en el arranque. Este viernes será la jornada más dura, con temperaturas entre los 24 y los 39 grados, dentro del aviso amarillo activado por la Aemet en el interior de Alicante.

El sábado bajarán algo las máximas, hasta los 36 grados, aunque el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego y las mínimas no darán demasiado respiro. El domingo volverá a repuntar el calor, con hasta 37 grados y una noche tropical. El cielo se mantendrá poco nuboso durante todo el fin de semana, con apenas una probabilidad muy baja de algún chubasco aislado a primera hora del domingo.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá un fin de semana muy cálido y húmedo, con un viernes especialmente bochornoso. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y los 34 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 39 por la elevada humedad. El cielo se mantendrá poco nuboso y no se esperan lluvias.

El sábado dará un pequeño respiro en las máximas, con 31 grados, aunque la mínima subirá hasta los 25, dejando una noche tórrida. El domingo seguirá el ambiente plenamente veraniego, con hasta 32 grados, humedad alta y una ligera probabilidad de algún chubasco aislado a primera hora, antes de una jornada dominada por el sol.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá un viernes de calor extremo, con temperaturas que podrán alcanzar los 42 grados y una mínima de 25, por lo que la noche será tórrida. El cielo se mantendrá poco nuboso y no se esperan lluvias, en una jornada especialmente dura durante las horas centrales.

El sábado llegará un descenso claro de las máximas, aunque el ambiente seguirá siendo muy caluroso, con temperaturas entre los 25 y los 35 grados. El domingo volverá a repuntar ligeramente el calor, con hasta 36 grados y otra noche tropical. La humedad será elevada en algunos tramos del fin de semana, lo que mantendrá una sensación de bochorno pese a la bajada respecto al viernes.

El tiempo en Alcoy

Alcoy afrontará un fin de semana muy caluroso, con temperaturas muy altas y noches especialmente cálidas para una ciudad de interior. Este viernes será una jornada exigente, con máximas de 38 grados, cielo poco nuboso y sin riesgo de lluvia, dentro del episodio de calor que mantiene los avisos activos en la provincia.

El sábado apenas dará tregua, ya que la máxima se mantendrá en 38 grados y la mínima bajará ligeramente hasta los 23. El domingo seguirá el calor intenso, con temperaturas entre los 25 y los 37 grados y una pequeña posibilidad de algún chubasco aislado durante la segunda mitad del día. El índice ultravioleta será muy alto durante todo el fin de semana, por lo que conviene evitar la exposición al sol en las horas centrales.

El tiempo en Dénia

Dénia afrontará un fin de semana muy cálido y estable, con predominio del sol, algunas nubes pasajeras y sin riesgo relevante de lluvia. Este viernes será la jornada más bochornosa, con temperaturas entre los 25 y los 33 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 38 por la humedad.

El sábado y el domingo se mantendrá el ambiente plenamente veraniego, con máximas de 33 grados y mínimas de 24, por lo que las noches seguirán siendo tropicales. La humedad continuará elevada durante buena parte del fin de semana, especialmente a primeras y últimas horas, mientras que el viento flojo de componente norte y sur apenas aliviará la sensación de calor junto al mar.