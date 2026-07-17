El TRAM de Alicante se queda sin refuerzo para la final del Mundial

Alicante no contará con refuerzo del TRAM para la final del Mundial 2026, que enfrentará a la Selección Española contra Argentina este domingo, en Nueva York. Pese a que Ferrocarrils de la Generalitat sí ha habilitado una ampliación del servicio de Metrovalencia, la empresa pública no hará lo propio en la capital alicantina por falta de disponibilidad del personal y cuestiones técnicas.

Según han confirmado fuentes de FGV a INFORMACIÓN, en València ha sido posible aplicar el refuerzo porque, entre otros motivos, el Ayuntamiento ha anunciado la instalación de una pantalla gigante en el centro de la ciudad, lo que permite "planificar" el flujo de pasajeros. En Alicante, el espacio habilitado por el gobierno local (el Centro de Tecnificación) no cuenta con línea de TRAM, mientras que las pantallas de iniciativa privada se encuentran dispersas por distintos puntos del municipio, dificultando la programación de un hipotético refuerzo.

Escasez de personal

A su vez, las mismas fuentes han señalado que, pese a que se estuvo valorando la posibilidad de incrementar la capacidad y frecuencia de paso de los tranvías, la idea terminó siendo descartada por la escasa disponibilidad de personal. La puesta en marcha del "Tramnochador", las noches de los viernes y los sábados, ha mermado la plantilla disponible para aplicar un refuerzo también el domingo, día de la final.

A ello se une también que el Consistorio ha vallado preventivamente la plaza de los Luceros, en previsión de una posible celebración en las calles de la ciudad, y que estaban previstos trabajos técnicos en un tramo de conexión con El Campello, que habrían dificultado la conexión comarcal.

En cambio, FGV sí tendrá un gesto con la Selección Española en Alicante. Al igual que ha hecho el Ayuntamiento con espacios como el castillo de Santa Bárbara o la fuente de Bañuls en la plaza de los Luceros, el TRAM iluminará algunas de sus paradas (como la de la avenida de Holanda) con los colores de la bandera nacional.

La diferencia entre ambas capitales llega después de que el servicio sí experimentara un refuerzo durante las pasadas Hogueras, con frecuencias mejoradas desde el sábado 20 de junio hasta la madrugada del 25 al 26 de junio. El dispositivo especial incrementó un 37 % los servicios habituales y puso en circulación 2.850 trenes y tranvías. En total se ofrecieron 840.000 plazas y se triplicará la vigilancia con 155 servicios especiales coordinados las 24 horas.