El verano activa las plagas: prevenir a tiempo marca la diferencia

El verano es sinónimo de más horas al aire libre, terrazas, jardines, piscinas y actividad en espacios compartidos. Pero también es la época en la que muchas plagas urbanas encuentran las condiciones ideales para reproducirse y hacerse más visibles.

El aumento de las temperaturas, la presencia de humedad, las lluvias puntuales, el riego de zonas verdes, las piscinas mal mantenidas o la acumulación de residuos pueden favorecer la aparición de mosquitos, cucarachas, garrapatas, avispas, hormigas y roedores en entornos urbanos y periurbanos.

No se trata solo de una molestia. En determinados casos, estas especies pueden afectar a la salud ambiental, generar problemas de convivencia, perjudicar a negocios y comunidades de vecinos o incrementar el riesgo en espacios especialmente sensibles.

Control de plaga de mosquitos / INFORMACIÓN

Por eso, cada vez es más importante actuar antes de que el problema sea visible. La prevención, la vigilancia técnica y los tratamientos planificados permiten reducir focos, anticipar riesgos y mantener las poblaciones bajo control.

Mosquitos: el agua acumulada, el principal punto de partida

Los mosquitos son una de las plagas más asociadas al verano. Su presencia aumenta cuando existen puntos de agua acumulada, incluso en pequeñas cantidades.

El mosquito tigre, por ejemplo, puede criar en recipientes muy pequeños: platos de macetas, cubos, juguetes, bebederos, canaletas, lonas, fuentes ornamentales o piscinas sin mantenimiento adecuado. Por eso, buena parte de la prevención empieza en viviendas, patios, terrazas, jardines y comunidades de propietarios.

Las empresas de control de plagas son la mejor solución para combatir a las plagas / INFORMACIÓN

El mosquito común, por su parte, suele estar más vinculado a acumulaciones de agua más extensas o con materia orgánica, como imbornales, acequias, balsas, zonas inundables o puntos de saneamiento.

En ambos casos, el control más eficaz es el que actúa en origen: localizar los focos, evitar que el agua quede estancada, aplicar tratamientos larvarios cuando procede y mantener una vigilancia continuada durante los meses de mayor actividad.

Cucarachas: el calor impulsa su presencia en redes de saneamiento y edificios

Las cucarachas también intensifican su actividad durante los meses cálidos. Las redes de alcantarillado, sótanos, bajos, arquetas, cuartos técnicos, cocinas, locales de hostelería y zonas con restos orgánicos pueden convertirse en puntos favorables para su desarrollo.

La cucaracha americana, de mayor tamaño y color rojizo, es una de las especies que más alarma genera cuando aparece en superficie. También pueden detectarse otras especies en interiores, especialmente cuando existen grietas, humedad, comida accesible o deficiencias de sellado.

Su control requiere algo más que una actuación puntual. Es necesario inspeccionar el origen del problema, identificar la especie, revisar posibles puntos de entrada, tratar las zonas críticas y establecer medidas preventivas para evitar nuevas apariciones.

En comunidades de vecinos, negocios de alimentación, hoteles, restaurantes o instalaciones públicas, la planificación resulta especialmente importante para evitar incidencias durante los meses de mayor actividad.

Garrapatas, avispas y otros insectos: vigilancia en zonas verdes y espacios exteriores

El verano también incrementa el uso de parques, jardines, áreas periurbanas, solares, caminos, zonas deportivas y espacios naturales próximos a núcleos urbanos. En estos entornos pueden aparecer garrapatas, avispas, hormigas u otros insectos que requieren vigilancia y control cuando existe riesgo o una elevada presencia.

Las garrapatas pueden encontrarse en vegetación, zonas con presencia de animales o espacios verdes con determinadas condiciones ambientales. Las avispas, por su parte, pueden generar incidencias cuando construyen nidos cerca de viviendas, colegios, instalaciones deportivas o zonas de paso.

En estos casos, la intervención profesional permite valorar el nivel de riesgo, actuar de forma proporcionada y aplicar el tratamiento más adecuado según la especie, el entorno y la ubicación del foco.

¿Qué pueden hacer particulares, comunidades y empresas?

La prevención empieza con medidas sencillas, pero constantes. Evitar agua estancada, mantener piscinas en buen estado, limpiar canaletas y sumideros, revisar arquetas, sellar grietas, gestionar correctamente los residuos y no dejar comida al aire libre son acciones que reducen de forma importante el riesgo de plagas.

El agua estancada derivada de tormentas, riegos o piscinas mal mantenidas proporciona el hábitat perfecto para muchas especies. / INFORMACIÓN

También es recomendable revisar zonas poco visibles: cuartos de contadores, garajes, trasteros, patios interiores, terrazas, jardines, sótanos y espacios bajo forjado. Muchas incidencias tienen su origen en puntos que pasan desapercibidos hasta que la plaga ya está extendida.

En negocios y empresas, especialmente en hostelería, alimentación, alojamiento turístico, industria, centros educativos o instalaciones con alta afluencia de personas, contar con un plan profesional de control de plagas ayuda a prevenir incidencias, proteger la actividad y garantizar entornos más seguros.

La labor de los municipios: anticiparse antes de que el problema aparezca

Los ayuntamientos y administraciones públicas desarrollan campañas de control de plagas para actuar sobre espacios urbanos, redes de saneamiento, zonas verdes, imbornales, solares, edificios municipales y otros puntos sensibles.

Estas campañas suelen reforzarse durante la primavera y el verano, cuando las condiciones ambientales favorecen la actividad biológica de muchas especies. La clave está en anticiparse: inspeccionar, tratar focos, hacer seguimiento y responder con rapidez ante incidencias ciudadanas.

Las elevadas temperaturas de esta época provocan que los ciclos biológicos de los organismos se aceleren / INFORMACIÓN

Lokímica trabaja con administraciones, empresas, comunidades y particulares aplicando un modelo de gestión integrada de plagas basado en la prevención, la vigilancia, la trazabilidad y el uso responsable de tratamientos.

Además, la compañía incorpora herramientas como monitorización digital, análisis de datos y drones para inspecciones en entornos complejos, lo que permite mejorar la agilidad, la seguridad y la eficacia de las actuaciones.

Prevención, salud ambiental y One Health

El control profesional de plagas no busca eliminar indiscriminadamente especies del entorno, sino mantenerlas por debajo de niveles que puedan afectar a la salud pública, la seguridad, la actividad económica o la calidad de vida.

Este enfoque conecta con la visión One Health, que entiende la salud de las personas, los animales y el medio ambiente como una realidad interrelacionada.

En verano, actuar a tiempo es la mejor forma de evitar que una pequeña incidencia se convierta en un problema mayor. Revisar el entorno, eliminar focos, mantener hábitos preventivos y contar con asesoramiento profesional permite disfrutar de espacios más seguros, saludables y controlados.

Un verano más seguro empieza con pequeños gestos

La mayoría de las incidencias por plagas no aparecen de un día para otro. Suelen empezar en puntos muy concretos: agua acumulada, restos de comida, grietas, arquetas, zonas húmedas o espacios poco revisados.

Por eso, mantener el entorno cuidado y pedir asesoramiento profesional cuando se detectan señales de actividad puede evitar que una molestia puntual se convierta en un problema mayor.

Ubicación de Lokímica en Alicante.

Con el apoyo de empresas especializadas como Lokímica, particulares, comunidades, negocios y administraciones pueden afrontar los meses de mayor actividad con soluciones adaptadas a cada espacio y a cada tipo de plaga.