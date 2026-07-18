La Aemet reactiva el aviso amarillo por calor en Alicante: máximas de hasta 36 grados este sábado

La provincia de Alicante afronta este sábado 18 de julio con una nueva jornada de calor intenso. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de Alicante, donde se esperan máximas de hasta 36 grados entre las 12:00 y las 19:59 horas. El organismo meteorológico precisa que esos valores se alcanzarán en las zonas del interior de este ámbito, donde el calor volverá a ser especialmente intenso.

Junto al calor, la Aemet prevé una jornada marcada por cielos poco nubosos o despejados durante la mañana y nubosidad de evolución en el interior durante la tarde, donde no se descartan chubascos y tormentas localmente fuertes, que podrían ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Las temperaturas seguirán siendo muy elevadas en buena parte de la provincia, aunque descenderán ligeramente en el extremo sur respecto a la jornada del viernes y se mantendrán con pocos cambios en el resto. El viento será flojo y variable, tendiendo por la tarde a componente este, con brisas moderadas en el litoral. Además, el episodio de calor tendrá continuidad el lunes, cuando la Aemet volverá a activar un aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de Alicante.

Riesgo de incendios

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha actualizado el boletín de fenómenos meteorológicos y mantiene activas varias alertas para este sábado. En la provincia de Alicante permanece el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur, mientras que en la provincia de Valencia hay alerta amarilla por tormentas en el interior norte e interior sur, además de avisos por calor en esas mismas zonas.

Ante esta situación, Emergències recuerda que el riesgo de incendios forestales continúa siendo elevado, especialmente por las altas temperaturas, la baja humedad y el estado de la vegetación tras varios días de calor intenso. Las autoridades insisten en extremar la precaución en entornos forestales y recuerdan que, ante cualquier columna de humo o indicio de fuego, debe avisarse inmediatamente al 112.

Alicante

Alicante capital disfrutará de una jornada de cielo poco nuboso o despejado, con ambiente muy caluroso desde media mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 34 grados, con elevada humedad y sensación de bochorno durante gran parte del día. El viento de levante aliviará ligeramente el ambiente al final de la tarde.

Elche

Elche continuará inmersa en un ambiente plenamente estival. Los termómetros se moverán entre los 24 y los 36 grados, con mucho sol durante la mañana y calor intenso en las horas centrales. No se esperan precipitaciones.

Benidorm

Benidorm vivirá otro día muy cálido junto al mar. Las temperaturas oscilarán entre los 25 y los 32 grados, aunque la elevada humedad hará que la sensación térmica sea superior. El cielo permanecerá poco nuboso y no se esperan lluvias.

Elda

Elda registrará una jornada de intenso calor, aunque algo más suave que la del viernes. Las temperaturas se situarán entre los 24 y los 36 grados, con posibilidad de nubosidad de evolución durante la tarde, aunque el riesgo de precipitación será bajo.

Torrevieja

Torrevieja disfrutará de un sábado estable, con predominio del sol y ambiente muy cálido. Los termómetros oscilarán entre los 25 y los 31 grados, con humedad elevada y sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales.

Orihuela

Orihuela seguirá siendo una de las localidades más calurosas de la provincia. Las temperaturas se moverán entre los 25 y los 35 grados, con cielo poco nuboso y sin lluvias previstas. El descenso respecto al viernes será notable, aunque el ambiente continuará siendo muy caluroso.

Alcoy

Alcoy será una de las zonas donde más se notará la inestabilidad de la tarde. Tras una mañana soleada, crecerán las nubes de evolución y no se descartan chubascos y tormentas, que podrían ir acompañados de granizo y fuertes rachas de viento. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y los 38 grados.

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Dénia

Dénia tendrá un sábado plenamente veraniego, con predominio del sol y algunas nubes de evolución hacia el interior durante la tarde. Las temperaturas se moverán entre los 24 y los 33 grados, con elevada humedad y viento flojo de componente este que aliviará ligeramente el calor al final del día.