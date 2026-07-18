Barcala, tras ser proclamado alcaldable para 2027: "Tengo ilusión por seguir transformando la ciudad de Alicante"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha confirmado a través de un vídeo difundido en sus redes sociales que volverá a encabezar la candidatura del Partido Popular a la Alcaldía de Alicante en las elecciones municipales de 2027, cuestión que ya confirmó su partido en la presentación de candidatos celebrada este viernes. El regidor alicantino ha agradecido la confianza depositada por su formación y ha asegurado que afronta esta nueva etapa con el objetivo de "seguir transformando la ciudad".

Tras llegar a la alcaldía en 2018, esta será la tercera vez que Luis Barcala encabece un cartel electoral del Partido Popular en la ciudad de Alicante. Posteriormente volvió a ser el candidato popular en los comicios de 2023, cuando consiguió revalidar el mandato al frente del Ayuntamiento de Alicante.

"Lo que siento, aparte de agradecimiento por la confianza del partido, es ilusión", afirma Barcala en el vídeo, en el que enumera los principales objetivos que se marca para un nuevo mandato, entre ellos continuar impulsando el crecimiento económico, la creación de empleo y el desarrollo de Alicante.

"Ilusión por seguir transformando la ciudad de Alicante"

"Hace un poco más de ocho años llegué a la Alcaldía de Alicante y estamos atendiendo las necesidades de la ciudad. Hoy Alicante es mucho mejor, sin ningún género de dudas. Ha avanzado muchísimo más y se ha transformado en el buen camino que hace ocho años cuando cogí el gobierno de la ciudad", asegura.

Barcala insiste en que su intención es mantener las políticas que, a su juicio, han permitido ese avance y continuar situando a Alicante "en el lugar donde se merece y donde siempre ha debido estar".

Barcala, junto a Feijóo y los candidatos a la alcaldía de Valencia y Castellón en las municipales de 2027. / INFORMACIÓN

El alcalde también vincula su candidatura a la continuidad de las políticas del Partido Popular tanto en Alicante como en la Comunidad Valenciana. "Ilusión por seguir generando riqueza y seguir generando empleo. Ilusión por poner a Alicante en el lugar donde se merece", afirma en el mensaje, en el que también expresa su deseo de contribuir a una nueva victoria electoral del PP en los distintos ámbitos institucionales. El vídeo concluye con un agradecimiento a los ciudadanos y un compromiso de trabajar "con todo nuestro esfuerzo" de cara a la próxima cita con las urnas.

Génova ya confirmó su candidatura durante las Hogueras

La candidatura de Luis Barcala para las elecciones municipales de 2027 fue confirmada por la dirección nacional del PP en plena semana de Hogueras. El anuncio lo realizó el secretario general del partido, Miguel Tellado, durante su visita a Alicante para recorrer la Hoguera Oficial y asistir a la mascletà del concurso.

Con esta declaración, Génova puso fin a las especulaciones sobre un posible relevo tras el desgaste político provocado por el caso Les Naus. Tellado aseguró que la dirección nacional quiere que Barcala siga siendo el candidato y también el alcalde de Alicante, al que definió públicamente como "un alcalde de los buenos".

Estos son los candidatos alcaldables de las capitales de provincia

El Comité Electoral Nacional del PP dió luz verde etse viernes a las candidaturas con las que el partido concurrirá a las elecciones municipales de 2027 en las 50 capitales de provincia. La formación ha optado por la continuidad en los municipios que ya gobierna, ratificando a sus 30 alcaldes y ha introducido 11 cambios en las 20 capitales donde aspira a recuperar o conquistar el gobierno municipal. En 2023, el PP pasó de gobernar nueve capitales de provincia a 30 y el comité espera que aumente el número en las elecciones locales de mayo de 2027.

Junto a la confirmación de Barcala, el PP ha designado como candidatos a otros regidores que repiten como José Luis Martínez-Almeida (Madrid), María José Catalá (València), José Luis Sanz (Sevilla), Natalia Chueca (Zaragoza), Francisco de la Torre (Málaga) o Rebeca Pérez (Murcia). En total, 21 de las 50 candidaturas estarán encabezadas por mujeres.

Foto de familia con los candidatos alcaldables de cada capital de provincia. / INFORMACIÓN

La presentación oficial con todos los candidatos tendrá lugar este sábado en Santiago de Compostela, donde el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizará un acto conjunto con los aspirantes a las alcaldías de las capitales de provincia de cara a la cita electoral de mayo de 2027.