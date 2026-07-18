Sagrada Familia rompe con Pere Baenas para las Hogueras de 2027 tras dos años de relación

La categoría Especial de las Hogueras empieza a tomar forma para 2027 entre renovaciones, cambios de artista y dudas sobre la continuidad de algunas comisiones. Tras los anuncios en las fechas cercanas a los días grandes, la principal novedad se concentra ahora en Sagrada Familia, Florida-Plaza La Viña y Carolinas Altas, tres hogueras que no repetirán con el mismo equipo artístico, salvo algún cambio de última hora. El movimiento más delicado es el de Sagrada Familia, quinta clasificada este año, que no continuará con Pere Baenas y mantiene abierta "al 50 %" la posibilidad de seguir en Especial o bajar a Primera.

La comisión tiene prácticamente cerrado a su nuevo artista y espera poder anunciarlo la próxima semana. La decisión sobre la categoría, sin embargo, no llegará hasta noviembre, cuando quede firmado el contrato y se conozca con mayor precisión el encaje económico del proyecto. Desde la hoguera admiten que las cuentas han resultado mejor de lo previsto, aunque señalan que las subvenciones municipales, la falta de apoyo a las comisiones de barrio y las exigencias relacionadas con los perímetros de seguridad pueden condicionar la continuidad en la máxima división.

La salida de Baenas, eso sí, es definitiva. El artista de Gandia, tras dos años en la comisión del Pla a donde llegó tras ganar el primer premio en Florida Portazgo en 2024, ha descartado presentarse al concurso de la Hoguera Oficial al considerar que ese proyecto corresponde al “maestro Pedro Espadero” tras coquetear con el concurso en 2025. Baenas es actualmente el artistas en activo con más premios en Especial en Alicante, con un total de 9, solo superado por los ya fallecidos Ramón Marco (22) y Gastón Castelló (10).

“Han sido dos ejercicios de trabajo, ilusión y dedicación, en los que hemos tenido la suerte de contar con un artista que ha sabido entender nuestra esencia y plasmarla en cada uno de sus monumentos. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Pere Baenas y a todo su equipo por su buen hacer, su profesionalidad, su compromiso y el cariño con el que han trabajado junto a nuestra comisión durante este tiempo”, ha señalado este sábado la comisión en una publicación en la que añade: “Las etapas llegan a su fin, pero los buenos recuerdos у las personas que dejan huella permanecen para siempre”.

Para finalizar, la comisión desea suerte a Baenas en sus próximos proyectos, por ahora sin desvelar: “Te deseamos la mayor de las suertes en todos los proyectos que están por venir. Estamos convencidos de que seguirás cosechando muchos éxitos”.

También habrá cambios en Carolinas Altas, undécima este 2026. La comisión continuará en Especial, no repetirá con Luis Espinosa y ya negocia con otro artista, con la intención de presentar el nuevo proyecto el próximo día 24 si logra cerrar el acuerdo. Florida-Plaza La Viña, décima, mantendrá igualmente la categoría, aunque todavía no ha decidido de manera definitiva si renovará a Lorenzo Fandos. La tendencia interna apunta a buscar un sustituto y la comisión quiere resolverlo durante este mes de julio.

Estas incógnitas contrastan con la estabilidad que domina en la parte alta de la clasificación. Florida Portazgo, ganadora de Especial, renovó a Josué Beitia la misma Nit de la Plantà, antes incluso de conocer el fallo del jurado. La confianza era tal que el acuerdo quedó ligado, en tono de broma, a que resistiera el pulpo que coronaba el monumento.

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Baver-Els Antigons, segunda, mantiene a Paco Torres y Fernando Foix para 2027 después de consolidar una relación que ya dio a la comisión su primer premio de Especial en 2025. Diputació-Renfe, tercera este año, también aseguró con meses de antelación la continuidad de David Sánchez Llongo y Sergio Alcañiz, responsables de un equipo que ya alcanzó el máximo galardón en 2023.

La Ceràmica, cuarta, ha ido un paso más allá al cerrar con Palacio i Serra un acuerdo hasta 2028, año del Centenario. La comisión garantiza así dos ejercicios más de continuidad en la hoguera adulta y mantiene también a Adrián Alcaraz en la infantil. Sèneca-Autobusos, sexta este año, ha renovado a José Gallego y Toni Pérez para el monumento adulto y a Óscar Villada para el infantil.

En Calvo Sotelo, séptima clasificada, se mantiene la voluntad de seguir contando con Mario Gual, aunque el acuerdo todavía debe cerrarse definitivamente. Port d’Alacant, octava, sí ha renovado a SacabutxArt y continuará en Especial. Desde la comisión reconocen, no obstante, que cada año resulta más complicado sostener el presupuesto necesario para competir en la categoría reina.

Explanada, novena en su estreno en Especial, seguirá con Pau Soler. La renovación se anunció antes incluso de terminar la plantà de este año, como muestra de la confianza de la comisión en el artista y en la línea iniciada en su debut en la máxima categoría.

La única baja confirmada por ahora es la de Polígon de Sant Blai, duodécima y última por segundo año consecutivo. La comisión abandonará Especial y regresará a Primera tras haber competido en la categoría reina en 27 ocasiones. En su comunicado atribuyó la decisión a la “falta de apoyo institucional”, los cambios normativos y la dificultad de las hogueras de barrio para mantener patrocinadores frente a la mayor visibilidad del centro.