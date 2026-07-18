Vicente Seva reivindica la historia, el cine y la unión vecinal en el pregón de las fiestas de La Albufereta

La Albufereta ya vive sus fiestas de verano. El barrio ha dado este sábado el pistoletazo de salida a sus celebraciones con el pregón pronunciado por el director del Festival Internacional de Cine de Alicante, Vicente Seva, quien ofreció un discurso marcado por los recuerdos de su infancia, la historia del barrio y un reconocimiento al movimiento vecinal.

El acto, celebrado en la pista cubierta de baloncesto del polideportivo, comenzó con las intervenciones del presidente de la Asociación de Vecinos Playa Blanca, Ernesto Jarabo, y del vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, que dieron la bienvenida a los asistentes antes de ceder la palabra al pregonero.

Lejos de un discurso institucional, Seva apeló desde el inicio a la memoria personal. "Cuando me lo propusieron, no pensé en un discurso. Pensé en mi infancia", afirmó, antes de recordar los veranos junto a su familia en la playa de La Albufereta y las largas sobremesas en el desaparecido restaurante Alfín, que definió como "algunos de mis recuerdos más felices".

Vicente Seva durante su pregón. / Jose Navarro

El director del certamen cinematográfico también puso en valor la historia del barrio tras la lectura del libro La gran olvidada. Postales desde La Albufereta, de Martín Sanz. "Descubrí una parte de la historia de este barrio que muchos alicantinos desconocíamos. Más que un libro, es un homenaje a un lugar que durante décadas fue uno de los rincones más emblemáticos de Alicante", destacó.

Como responsable del Festival Internacional de Cine de Alicante, Seva aprovechó la ocasión para recordar la estrecha relación de La Albufereta con el séptimo arte. Citó rodajes de películas como Cristina Guzmán, Del rosa al amarillo o El Proceso Medusa, además de la serie Crematorio, y recordó el paso por el barrio de figuras como Sara Montiel, Brigitte Bardot, Bárbara Rey, Camilo José Cela o Francisco Umbral.

Agradecimiento a la asociación vecinal

El pregonero también hizo referencia al patrimonio histórico del barrio, con una mención especial al yacimiento romano del Tossal de Manises, antigua Lucentum, y al reciente hallazgo de la conocida como Venus de Alicante. Uno de los momentos más cercanos llegó con el reconocimiento al presidente de la Asociación de Vecinos Playa Blanca. "Todas las personas con las que he hablado de ti destacan las mismas cualidades: tu constancia, tu compromiso y tu dedicación a este barrio", afirmó dirigiéndose a Ernesto Jarabo, a quien agradeció su trabajo por mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Seva extendió ese reconocimiento a Martín Sanz y al conjunto del tejido vecinal, al considerar que "los barrios los hacen las personas" y que el verdadero patrimonio de La Albufereta reside en quienes mantienen vivo su espíritu de convivencia y reivindicación.

El acto ha concluido con una popular sardinada. / Jose Navarro

Como cierre, recurrió a un símil cinematográfico para definir la esencia del barrio. "Si la vida de La Albufereta fuera una película, tendría un título muy sencillo: La Albufereta: un lugar para volver", afirmó, antes de concluir con una de las frases más aplaudidas del pregón: "Los barrios, igual que las grandes películas, no se recuerdan por sus escenarios, sino por las personas. Todos y cada uno de vosotros sois los auténticos protagonistas".

Al acto asistieron representantes de la corporación municipal, entre ellos el vicealcalde, Manuel Villar, y los concejales del equipo de gobierno Julio Calero y Antonio Peral. También acudieron la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Carmen Robledillo, junto al edil Mario Ortolá; la portavoz del PSOE, Ana Barceló; el portavoz de Compromís, Rafa Mas, y la concejala Sara Llobell, entre otros representantes políticos.

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Tras el pregón se entregaron los trofeos de los torneos vecinales y, como marca la tradición, los asistentes compartieron una sardinada popular con la que arrancó oficialmente el programa festivo del barrio.