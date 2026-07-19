La Aemet avisa de una ola de calor en Alicante: temperaturas asfixiantes y noches tórridas

El verano de 2026 se encamina a batir todos los récords climáticos. La provincia de Alicante afronta un domingo marcado por la influencia de las altas presiones, predomina el cielo poco nuboso o despejado en todo el territorio alicantino, con un ambiente caluroso característico.

El factor más destacado de la jornada son las temperaturas mínimas elevadas en el litoral, donde se mantienen las noches tórridas y tropicales por encima de los 24 ºC y 25 ºC, acompañadas de una alta humedad relativa que eleva la sensación de bochorno junto al mar.

Alicante

En Alicante capital el cielo se mantiene despejado o poco nuboso durante todo el día. Las temperaturas oscilan entre una mínima de 26 ºC y una máxima que alcanzará los 33 ºC. La humedad relativa es alta, provocando sensación de bochorno en las horas centrales del día. El viento sopla flojo de componente este por la tarde.

Elche

Elche registra una jornada de sol y cielos despejados. Los termómetros se mueven entre los 25 ºC de mínima y los 33 ºC de máxima. El calor es intenso al mediodía y el ambiente es seco, sin presencia de nubosidad.

Benidorm

En Benidorm el tiempo es completamente estable. Las temperaturas van desde los 24 ºC de mínima hasta los 31 ºC de máxima. La brisa marina modera el ascenso del termómetro, aunque mantiene la humedad elevada en la playa.

Elda

Elda experimenta un domingo soleado y caluroso en el interior, con cielos completamente limpios. Los termómetros oscilan entre una mínima de 22 ºC y una máxima que se sitúa en los 36 ºC, con vientos flojos variables.

Torrevieja

Torrevieja presenta un panorama de cielos despejados y ambiente húmedo. Las temperaturas oscilan entre los 25 ºC y los 31 ºC. La sensación de calor es constante debido a la influencia directa del mar y el viento flojo de levante.

Orihuela

Orihuela vivirá temperaturas que se mueven entre los 25 ºC de mínima y los 35 ºC de máxima. El cielo permanece despejado durante todo el domingo.

Alcoy

Alcoy registra uno de los valores diurnos más altos de la provincia. El día transcurre con cielos despejados y ambiente cálido pero seco. Las temperaturas oscilan entre una mínima de 25 ºC y una máxima de 37 ºC. El cielo se mantiene limpio y sin cambios por la tarde.

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Dénia

Dénia disfruta de un domingo de sol y playa en la Marina Alta. El termómetro se mueve entre los 24 ºC de mínima y los 33 ºC de máxima, con régimen de brisas flojas del este a partir de la tarde que refrescan el ambiente costero al ponerse el sol.