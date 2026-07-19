Alicante dividida por el calor: la Aemet activa la alerta naranja y amarilla en la provincia

La provincia de Alicante afronta este domingo una nueva jornada de calor intenso, pero el riesgo no será igual en todo el territorio. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado la alerta naranja por temperaturas máximas en el litoral sur de Alicante, mientras que el interior y el litoral norte permanecen en nivel amarillo.

El comunicado sitúa así el mayor nivel de riesgo en las localidades costeras del sur de la provincia. El nivel naranja indica una situación de riesgo importante, frente al riesgo bajo o moderado asociado al amarillo.

El calor será, por tanto, el principal fenómeno adverso en Alicante. Aunque Emergencias también ha activado avisos amarillos por tormentas en diferentes zonas de Castellón y Valencia, la provincia alicantina no aparece incluida en esa alerta.

Pego y Orihuela rozan los 27 grados durante la noche

El calor no ha dado tregua ni siquiera durante las horas nocturnas. Aemet ha informado de que todo el litoral de la Comunitat Valenciana, desde Vinaròs hasta Pilar de la Horadada, ha vivido otra noche tórrida, con valores por encima de los 25 grados.

En Alicante, el registro más elevado se ha producido en Pego, con 26,8 grados, seguido de Orihuela, con 26,7. También se han alcanzado los 25,8 grados en Alicante capital y los 25,7 en Benidorm.

Estos valores muestran que el calor nocturno afecta tanto al norte como al sur de la provincia. Sin embargo, será durante las horas centrales del día cuando el litoral meridional quede expuesto al nivel de riesgo más alto.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, Oliva ha encabezado los registros nocturnos con 27,5 grados, por delante de Castelló de la Plana, con 27,2, y Miramar, con 27,1.

Polvo en suspensión y cielos blanquecinos

A las altas temperaturas se suma la presencia de una importante intrusión de polvo en suspensión y otros aerosoles, que se mantiene sobre la Comunitat Valenciana desde hace varios días.

Aemet ha explicado que, en las zonas con poca nubosidad, la visibilidad no es buena y el cielo presenta un aspecto blanquecino debido a la elevada concentración de partículas en el aire.

Este polvo puede reducir la visibilidad y empeorar la calidad del aire, por lo que las personas con problemas respiratorios deben evitar esfuerzos intensos al aire libre y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.