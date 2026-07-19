Denuncian fondeos ilegales sobre posidonia y embarcaciones a gran velocidad en la costa de Alicante: "Saben que no pueden anclar ahí"

La protección del litoral vuelve a situarse en el centro del debate en pleno verano. Los divulgadores ambientales Alberto y Sara, The Wild Passport en sus redes sociales, han compartido un vídeo grabado este sábado 18 de julio en la costa de Alicante en el que denuncian el comportamiento de varias embarcaciones por fondear sobre praderas de posidonia oceánica y navegar demasiado cerca de la costa.

En las imágenes, los creadores de contenido explican que detectaron una embarcación que había lanzado el ancla sobre una pradera de posidonia y aseguran que, al percatarse de que estaban siendo grabados, los ocupantes decidieron cambiar de ubicación.

"Saben que no pueden anclar donde han anclado"

Durante la grabación, Alberto señala el cambio de tonalidad del fondo marino para identificar la presencia de Posidonia oceanica, una planta marina protegida fundamental para la conservación del Mediterráneo.

Según explica, no solo está prohibido lanzar el ancla directamente sobre estas praderas, sino que la cadena tampoco puede arrastrarse sobre ellas, aunque el ancla repose en una zona de arena.

"Eso significa que saben que no pueden anclar donde han anclado, lo que me parece aún peor".

La importancia de proteger la posidonia

En la publicación, The Wild Passport recuerda que la posidonia oceánica es uno de los ecosistemas más valiosos del Mediterráneo. Sus praderas producen oxígeno, sirven de refugio para numerosas especies marinas, ayudan a capturar carbono y contribuyen a conservar las playas al reducir la erosión.

Por ello, insisten en que el fondeo sobre estas plantas está prohibido y piden a quienes naveguen este verano que se informen previamente de las zonas habilitadas para el anclaje.

El vídeo no solo pone el foco en el fondeo ilegal. Los divulgadores también muestran varias embarcaciones y motos de agua navegando muy próximas a la costa y recuerdan las normas básicas que regulan estas situaciones.

Explican que, si una playa cuenta con balizamiento, las embarcaciones no pueden acceder al interior de la zona delimitada, salvo en los canales habilitados para entrada y salida. En las playas sin boyas, recuerdan que la zona de baño se extiende 200 metros desde la orilla, mientras que en calas y el resto de la costa la distancia es de 50 metros.

Además, subrayan que dentro de estas áreas la velocidad no puede superar los tres nudos, algo que, según afirman, no se estaría respetando en las imágenes difundidas.

"Cuidar el mar no limita nuestra libertad"

Los autores del vídeo concluyen con un mensaje de concienciación dirigido a quienes disfrutan del mar durante el verano.

Recuerdan que estas normas no buscan limitar la navegación, sino proteger la seguridad de los bañistas, conservar los ecosistemas marinos y garantizar que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando del Mediterráneo.

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"Cuidar el mar no limita nuestra libertad: garantiza que podamos seguir disfrutándolo", resumen en la publicación, en la que hacen un llamamiento a respetar las normas durante las salidas en barco de este verano.