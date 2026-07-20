Alicante aumenta el gasto en seguridad del futuro museo de Cigarreras y prevé invertir 1,2 millones al año

El Ayuntamiento de Alicante continúa reforzando la inversión en el futuro Museo Internacional de Las Cigarreras, que nacerá con un déficit de 1,4 millones de euros al año. El gobierno municipal lanza un nuevo contrato relativo a la sala de exposiciones, ahora para encargar el servicio de seguridad privada. Para ello, el Consistorio prevé un gasto de 2,4 millones de euros para los próximos dos años, frente a los 500.000 euros anuales que estimaba el informe económico sobre el espacio.

Según ha informado el Ayuntamiento mediante un comunicado, la Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar este martes la licitación de los servicios de seguridad y mantenimiento de la Casa de la Misericordia, que acogerá el futuro Museo Internacional de Exposiciones Temporales de Las Cigarreras. Un contrato de cerca de 800.000 euros anuales que, unido al de mobiliario, sumará otros 3,3 millones de euros de inversión a la sala para el periodo que abarca los próximos tres años.

En concreto, el ejecutivo local prevé licitar la seguridad privada y otros servicios auxiliares por importe de 2,4 millones de euros y un segundo lote, para el servicio integral de mantenimiento de instalaciones, por otros 780.000 euros. En ambos casos se prevé una duración del contrato de dos años, con una posible prórroga de doce meses más. La inversión refleja un importante incremento respecto lo estimado por los técnicos municipales, que esperaban un gasto de 500.000 euros al año en materia de vigilancia.

De acuerdo con el borrador la ordenanza que regulará el cobro de las entradas del futuro espacio, impulsado por el gobierno municipal del PP, la inversión en seguridad privada debería ser de 121.557 euros anuales y la de servicios auxiliares de 392.405, lo que hace un total de 513.963 euros al año por ambos contratos: unos 1,54 millones en los tres años de explotación previstos inicialmente para la sala de exposiciones. En cambio, la licitación anunciada este lunes contempla 2,4 millones de euros para un plazo bianual, lo que supone 1,2 millones al año y 700.000 euros más de lo calculado por el servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento.

Inversión total

A la espera de aprobar la adjudicación de la gestión del museo, que se está tramitando mediante un procedimiento negociado de forma directa, sin publicidad ni concurso, el Ayuntamiento ha iniciado la tramitación de la ordenanza que regulará el cobro de las entradas del futuro espacio. En el borrador, que ya adelantó este diario, se desglosa tanto la inversión prevista para su puesta en marcha, como el retorno estimado.

En este sentido, el documento contempla destinar 4,55 millones al pago de la empresa encargada de organizar las exposiciones, más de 1,86 millones en gastos de personal, otros 507.000 euros en suministros y limpieza, en torno a 30.000 euros en la contratación del servicio de venta de entradas y más de 382.000 euros para la amortización de las obras, en las que se han invertido más de 13 millones en total. Con todo, se espera que el Ayuntamiento de Alicante destine 7,34 millones de euros al futuro espacio museístico durante el próximo trienio.