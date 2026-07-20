El Ayuntamiento tramita una nueva residencia privada para personas mayores en Vistahermosa

El Ayuntamiento de Alicante iniciará este martes la tramitación urbanística de un nuevo centro residencial privado para personas mayores en Vistahermosa. La actuación, promovida por Gerocentros del Mediterráneo S. L., se proyecta sobre la parcela M-27A del sector APA/9 y requerirá modificar su calificación actual.

La Junta de Gobierno Local tiene previsto aprobar el arranque de la modificación puntual número 6 del Plan Parcial de Vistahermosa, que transformará la manzana de uso residencial para vivienda unifamiliar a terciario especial asistencial.

El uso asistencial ya era compatible con la calificación vigente, aunque el cambio permitirá incrementar la edificabilidad de la parcela. La superficie construible pasará de los 3.990 metros cuadrados actuales a 7.980, el doble de la prevista inicialmente.

Este aumento obligará a la empresa promotora a abonar una compensación económica al Ayuntamiento, que se incorporará al Patrimonio Municipal de Suelo. Durante el expediente también deberá justificarse el mantenimiento del equilibrio dotacional y la participación pública en las plusvalías urbanísticas generadas.

La modificación se ampara en las normas urbanísticas incorporadas al Plan General en marzo de 2023, que separaron el régimen de las dotaciones públicas y privadas y encuadraron estas últimas dentro de los denominados usos terciarios especiales.

Esta regulación permite tramitar incrementos de edificabilidad para dotaciones privadas de carácter educativo, deportivo, recreativo, sanitario o asistencial. El mismo procedimiento ya se aplicó en otra parcela del sector Vistahermosa, la M-15, destinada a la construcción de un hospital privado tras recibir la aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo en octubre de 2025.

La nueva residencia responde al envejecimiento y a la creciente demanda de servicios asistenciales Antonio Peral — Concejal de Urbanismo de Alicante (PP)

El expediente de la residencia deberá superar ahora el procedimiento de evaluación ambiental y territorial estratégica y recabar los informes correspondientes. La aprobación definitiva de la modificación urbanística dependerá de la Generalitat.

La promotora tendrá que acreditar además la disponibilidad de recursos hídricos y la capacidad de las redes de abastecimiento y saneamiento, así como presentar un estudio de integración paisajística.

La documentación deberá incorporar igualmente un análisis de tráfico y movilidad que estudie los accesos rodados y peatonales, el transporte sanitario, la accesibilidad universal, las operaciones de carga y descarga, las necesidades de estacionamiento y el impacto del nuevo uso sobre la red viaria. También será necesario un informe de evaluación del impacto de género.

En la misma sesión, la Junta de Gobierno prevé iniciar otra modificación puntual para adaptar completamente la manzana del colegio Sagrados Corazones al uso terciario especial educativo-cultural.

La actuación afectará a la parte de la parcela que todavía mantiene la calificación de Edificación Abierta Grado 3 y eliminará la ordenación de volúmenes establecida en un estudio de detalle aprobado en 2010. El cambio no modificará la edificabilidad máxima reconocida para el colegio, fijada en 5.666,59 metros cuadrados.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, señala que la actuación permitirá implantar un centro asistencial en un ámbito ya urbanizado y adaptar la ordenación a “una necesidad social vinculada al envejecimiento de la población y a la creciente demanda de servicios asistenciales y sociosanitarios”.

Peral enmarca además el proyecto en la estrategia municipal para consolidar el eje Condomina-Sangueta como un espacio vinculado a actividades sanitarias, asistenciales, de bienestar y de economía de los cuidados, con servicios privados que complementen la oferta pública.