La comisión de Les Naus en el Ayuntamiento cita a Luis Barcala por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

Llegó la hora del alcalde de Alicante, Luis Barcala, en la comisión municipal que investiga el escándalo de Les Naus en el Ayuntamiento de Alicante. El órgano local, en una sesión marcada por un nuevo plantón de los comparecientes, ha acordado citar al dirigente popular para el próximo viernes.

El alcalde, que lleva abonado al silencio especialmente desde que su exconcejal Toni Gallego reconociera que Rocío Gómez le avisó en 2024 de que tenía un piso en Les Naus (comprometiendo la versión de Barcala), tendrá que despejar de una vez por todas la incógnita sobre si piensa comparecer ante la comisión que se aprobó por unanimidad en el Ayuntamiento, también con los votos del PP.

La hipotética comparecencia del dirigente popular, prevista para el viernes 24 de julio a las 9:30 horas, llegaría después de que ninguno de sus ediles haya aceptado la llamada de la comisión: Nayma Beldjilali (al frente de Patrimonio, el área que destapó el escándalo), Antonio Peral (sucesor de Rocío Gómez en Urbanismo), Mari Carmen de España (por partida doble), Carlos de Juan (edil de Vivienda) y el vicealcalde Manuel Villar, que aseguró primeramente que sí asistiría, declinaron la invitación.

La sesión de este lunes se ha saldado, de nuevo, con más sillas vacías: ni Rocío Gómez (imputada en la causa que ha optado por acogerse a su "derecho de defensa") ni Antonio Gallego (que se ha ratificado en sus declaraciones ante la comisión de las Cortes) han participado en la cita. Tampoco han asistido Mari Carmen de España, en su segunda citación, ni Adrián Santos Pérez (exedil de Urbanismo de Ciudadanos) que la Policía Local considera "imposible" de localizar, por encontrarse en Arabia Saudí.

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