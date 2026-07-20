Las dudas sobre la Venus de Alicante toman el Pleno: comparecencia de Beldjilali y petición de informes

La controversia que se ha generado en el Ayuntamiento en torno al hallazgo de la Venus de Alicante llega al pleno municipal. La izquierda presiona al gobierno local de Luis Barcala con los detalles del descubrimiento y forzará la comparecencia de la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, después de que tres operarios de las obras de La Almadraba hayan puesto en duda la versión del ejecutivo popular.

El pleno municipal de este mes de julio en el Ayuntamiento se centrará, al menos en parte, en la reciente aparición de la Venus de Alicante. El relato sobre el descubrimiento de la cabeza romana, que el gobierno municipal data de los siglos I y II después de Cristo, ha despertado ciertas dudas en el seno del Consistorio, especialmente después de que los trabajadores que aseguran haber hallado la pieza hayan advertido de incongruencias en el relato del gobierno de Barcala. Las afirmaciones de los empleados de una de las empresas que han trabajado en el entorno han derivado en que la propia concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, modifique la fecha en la que dijo que había aparecido la escultura. La edil popular pasó de afirmar en una publicación en redes sociales que el descubrimiento tuvo lugar "el pasado 20 de mayo" a atribuir el suceso a un momento indeterminado del mismo mes.

El PSOE apunta a Beldjilali

Por todo ello, el PSOE reclama la comparecencia de Beldjilali, que podrá tener lugar en el pleno de este mes de julio o en la próxima sesión. Los socialistas buscan que la concejala del PP, también señalada recientemente por las dudas que existen sobre que ella fuera conocedora del escándalo de Les Naus doce días antes que el alcalde (según la versión oficial), aclare "todos los detalles de la aparición de la cabeza" y dé cuenta de "los pormenores sobre el lugar del hallazgo y el protocolo exacto que se siguió en la zona" a raíz del hallazgo.

“Es fundamental saber con toda precisión si la cabeza se encontró dentro o fuera de la reserva arqueológica, porque si se halló fuera se deberían de haber aplicado protocolos arqueológicos para excavar estrato por estrato y comprobar si había más restos. Además, si se estuvo moviendo tierra en la zona con palas excavadoras, queremos saber si la tierra depositada con anterioridad al hallazgo de la cabeza fue examinada en busca de otras piezas", ha señalado la concejala Trini Amorós.

De igual modo, se ha reclamado que la pieza arqueológica sea datada por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, puesto que no se encontró en la reserva arqueológica de La Almadraba. Por ello requerimos un estudio riguroso y científico.

Compromís y Esquerra Unida unen fuerzas

También Compromís (que ya ha pedido la mediación del Gobierno y de la Generalitat en este asunto) y Esquerra Unida prevén plantear una iniciativa sobre la Venus de Alicante. Ambas formaciones, de forma conjunta, trasladarán una declaración institucional para instar a la Conselleria de Cultura a "ordenar la reanudación de la investigación arqueológica en el entorno donde se produjo el hallazgo" y que cualquier actuación futura "quede condicionada a la finalización de la investigación arqueológica y a la autorización expresa de la Conselleria".

Además, la iniciativa incluirá una petición para solicitar la elaboración de un informe técnico independiente que determine si las actuaciones realizadas desde el momento del hallazgo se ajustaron a la legislación vigente en materia de patrimonio cultural y también la publicación de una cronología completa de los hechos, en la que consten, entre otros extremos, la fecha exacta del hallazgo, quién descubrió la pieza, cuándo se comunicó a las autoridades competentes, qué actuaciones se realizaron desde ese momento y qué decisiones adoptó cada una de las administraciones implicadas.

En la misma línea, Compromís y Esquerra Unida abogan por "reconocer públicamente la actuación de las personas trabajadoras que realizaron el hallazgo de la denominada Venus de Alicante, agradeciendo su contribución al descubrimiento y conservación de una pieza de extraordinario valor histórico y patrimonial, así como la labor de todas las personas y profesionales que han participado en su recuperación, estudio y conservación".