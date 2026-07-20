Alicante completa el calendario de festivos de 2027: así quedan los días no laborables para Hogueras

Las Hogueras tendrán que conformarse con que el 24 de junio de 2027 se reconozca como festivo a nivel local, ante la negativa de la Generalitat a volver a "bonificar" el día grande de la fiesta alicantina en 2027. Mientras, las Fallas de València si dispondrán del 19 de marzo como día no laborable en toda la Comunidad Valenciana, Alicante se quedó oficialmente sin festivo autonómico, ni recuperable ni no recuperable, en junio de 2027 tras la decisión del Consell tomada el pasado mes de marzo.

Ahora, el Ayuntamiento de Alicante lleva ante el Pleno Municipal elevar a la Dirección Territorial de Trabajo la propuesta oficial de festivos locales para el 2027. Después de que el 24 de junio, que sí ha sido no laborable a nivel autonómico este año, haya quedado fuera del calendario de la Generalitat, el gobierno municipal ha reservado uno de los dos días que pueden fijar las administraciones como festivo local para la última jornada de las Hogueras. El acuerdo incluye también como festivo local para el año 2027 el jueves 8 de abril, día de Santa Faz.

Así, los días grandes de las Hogueras de 2027 empezarán en fin de semana (18 será viernes, el 19 sábado y 20 domingo), mientras que el único festivo, que además será de carácter local, se destinará al 24 de junio, que cae en jueves.

Por primera vez desde 2019

De esta manera, tal y como se había avanzado en el mes de marzo con la aprobación del calendario de la Generalitat, el de 2027 será el primer 24 de junio desde 2019 que no cuente con ningún tipo de festivo autonómico. Hasta ahora, en los últimos ocho años, el día de San Juan había sido festivo en toda la Comunidad Valenciana salvo en 2021, 2024 y 2025, cuando se fijó como jornada recuperable, es decir, los trabajadores podían no trabajar ese día a cambio de devolver esas horas a la empresa. Para el próximo año, la Generalitat ha renunciado también a esta vía.

El propio Consell de Juanfran Pérez Llorca justificó esa renuncia al festivo recuperable en que, según la Generalitat, los colectivos empresariales, educativos y sanitarios, han solicitado que no se fije dicha condición para el 24 de junio, al verla como una opción problemática desde el punto de vista organizativo. En Alicante, sin embargo, la decisión fue recibida con rechazo en sectores vinculados a la Fiesta, la hostelería, el comercio y también entre los grupos políticos de la oposición, que en habían cuestionado tanto el fondo de la medida como el mensaje institucional que proyecta sobre las Hogueras.

Motivos

Desde el departamento autonómico que dirige la vicepresidenta Susana Camarero apuntaron en su momento a INFORMACIÓN que cuando alguno de los días festivos estatales cae en domingo, la comunidad autónoma puede escoger entre mover su consideración de no laborable al lunes, o elegir un "festivo de arraigo" en la comunidad autónoma en cuestión. Al respecto, la Comunidad Valenciana incluyó el día de San Juan en este tipo de catalogación para que se pueda priorizar en aquellos años en los que más celebraciones coincidan con un domingo.

Así ha ocurrido en este 2026, en el que San Juan sí ha sido festivo autonómico, priorizado por encima del Jueves Santo. Para el ejercicio 2027, "dado que el calendario cae con menos festivos en domingo, se limita el margen de maniobra", apuntaron desde la conselleria. Por ello, "desde la Dirección General se mantuvo contacto con Foguerers; Comerciantes y Sectores empresarial, educativo y sanitario", optando porque fuera reconocido únicamente a nivel local.