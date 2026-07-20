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Alicante llega al punto álgido de la tercera ola de calor con calima y bochorno extremos: el jueves se esperan 45°C en la Vega Baja

La Vega Baja concentrará las temperaturas más altas de la provincia, con 41 grados en Orihuela este lunes, que irán en aumento a lo largo de la semana

Cruz Roja enseña en el Postiguet cómo prevenir los golpes de calor

Cruz Roja enseña en el Postiguet cómo prevenir los golpes de calor

Cruz Roja enseña en el Postiguet cómo prevenir los golpes de calor / Héctor Fuentes

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Aviso naranja en una jornada de calor extremo que, en zonas como la Vega Baja y Elche, pueden venir acompañadas de vientos moderados. El bochorno intenso se sumará a las altas temperaturas en la zona del litoral. En Orihuela se esperan las máximas más elevadas, con 41 grados, seguida de Elda y Alcoy, con 29 y Elche, con 38 grados.

El jueves se espera que llegue el peor momento de esta ola de calor, con temperaturas que pueden llegar a los 45 grados en el interior de la Vega Baja. Una previsión que apunta a extremar las precauciones, hidratarse y no exponerse o correr el riesgo de sufrir un golpe de calor.

El cielo alternará intervalos nubosos y claros, con alguna probabilidad baja de lluvia débil por la mañana o las zonas centrales del día. Se suma, además, un viento que soplará flojo moderado en gran parte del territorio alicantino.

Alicante

Alicante afronta un lunes de calor húmedo y ambiente pesado, con intervalos nubosos por la mañana, más claros por la tarde y baja posibilidad de lluvia a primeras horas. La temperatura irá de 26 a 35 grados, pero la sensación podrá alcanzar valores cercanos a los 41 grados por la humedad. La zona está bajo aviso naranja por calor en el litoral sur de Alicante, activo durante las horas centrales.

Elche

Elche vivirá una jornada marcada por el calor intenso, con nubes al inicio, presencia de nubes altas por la tarde y una posibilidad baja de lluvia durante la mañana. Las temperaturas se moverán entre 25 y 38 grados, con sensación de hasta 40 grados en las horas de más calor. El viento del sureste soplará moderado y el municipio queda dentro del entorno de aviso naranja por calor del litoral sur alicantino.

Benidorm

En Benidorm, la humedad será uno de los factores más incómodos del día, con intervalos nubosos por la mañana, más claros después y escasa opción de lluvia. El termómetro oscilará entre 26 y 32 grados, aunque la sensación térmica podrá acercarse a los 39 grados. El viento será flojo a moderado y la zona queda en aviso amarillo por calor en el litoral norte de Alicante.

Elda

Elda tendrá un lunes de calor muy acusado, con intervalos nubosos durante buena parte del día, más claros al final y alguna posibilidad de lluvia débil durante las horas centrales. Las temperaturas irán de 24 a 39 grados, con sensación cercana a los 40 grados y ambiente seco en los momentos de más calor. El viento soplará del sureste y el interior alicantino permanece en aviso amarillo por altas temperaturas.

Torrevieja

Torrevieja vivirá una jornada bochornosa, con nubes durante la mañana, cielo despejado por la tarde y una probabilidad muy baja de lluvia al inicio del día. Las temperaturas quedarán entre 25 y 33 grados, pero la humedad elevará la sensación hasta valores próximos a los 39 grados. El viento del sureste será moderado y el litoral sur se encuentra en aviso naranja por calor.

Orihuela

Orihuela será uno de los puntos más calurosos de la provincia, con intervalos nubosos por la mañana, más claros después y baja posibilidad de lluvia al inicio del día. La mínima será de 24 grados y la máxima alcanzará los 41 grados, en una jornada de calor extremo y sensación muy elevada. El viento del sureste y del este soplará moderado y la zona queda afectada por los avisos por altas temperaturas en el sur alicantino.

Alcoy

En Alcoy/Alcoi el lunes combinará calor intenso, intervalos nubosos y una posibilidad algo mayor de lluvia débil durante las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre 25 y 39 grados, con sensación de hasta 40 grados y ambiente exigente en el interior. El viento será flojo a moderado, de componente sur y oeste, y el municipio está en aviso amarillo por calor en el interior de Alicante.

Noticias relacionadas y más

Dénia

Dénia tendrá una mañana muy nubosa, con tendencia a nubes altas y claros durante la tarde, además de una baja posibilidad de lluvia en la primera mitad del día. El termómetro irá de 24 a 34 grados, aunque la humedad podrá elevar la sensación hasta unos 40 grados. El viento soplará flojo a moderado de componente sureste y sur, con aviso amarillo por calor en el litoral norte alicantino.

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