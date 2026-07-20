El peligroso boom de los barcos de alquiler en Alicante

Mireia, de 35 años, murió a principios de julio tras ser alcanzada por la hélice de un yate en el municipio de Xàbia. El aluminio le seccionó la femoral —la arteria que recorre el muslo— y falleció allí. La mujer, procedente de Dénia, alquiló junto a un grupo de amigos la embarcación. Ella iba subida sobre un donut remolcado que volcó. Cuando los tripulantes del barco fueron a recogerla, la embarcación pasó por encima de la joven. El patrón del barco tenía la titulación correspondiente. Los hechos ocurrieron en La Caleta, una zona a unos 400 metros de la costa de este municipio. No es un déjà vu. El verano pasado en Jávea, una mujer de 34 años murió al caer al mar desde el yate en el que navegaba con sus amigos y sufrir cortes muy graves con la hélice.

Las hélices de estas naves —ubicadas en la parte inferior del motor— tienen el tamaño de un ventilador doméstico. La peligrosidad está en el grosor de estas aspas, que suelen ser de aluminio, y la velocidad a la que giran. El motor está en la popa, la parte trasera de la embarcación.

El boom de los barcos de alquiler en Alicante / INFORMACIÓN

Pericia y experiencia

"La falta de pericia y experiencia es un factor de riesgo", señala al teléfono Felipe Galán, capitán del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en la provincia de Alicante. "No basta con tener la licencia de navegación", señala. "Los primeros días de navegación es recomendable ir con alguien con más experiencia", señala. "En los últimos años, ha aumentado la actividad náutica de recreo", remarca.

"Denunciamos casos de usuarios que carecen de titulación [en embarcaciones que sí la necesitan]", pero "la mayoría es porque no la aporta en el momento". Galán explica que a veces identifican a patrones que no llevan el PER (Patrón de Embarcaciones de Recreo) o el PNB (Patrón de Navegación Básica), pero generalmente es "por despiste" de dejársela en casa. "Los sancionamos porque se van más allá de las cinco millas [el máximo para PNB]" o cuando regresan a la costa de noche, cuando solo tienen licencia para navegar de día.

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Una de las denuncias que más pone la Guardia Civil es por "la ausencia de seguro" en empresas de alquiler. Las embarcaciones a veces "no portan" el SOV (Seguro Obligatorio de Viajeros). "Cuando inspeccionamos no suelen llevar el recibo actualizado de la póliza de seguro y se les da el plazo de cinco días hábiles para que lo presenten", señala Galán.

No se requiere ningún título para conducir barcos a motor con una potencia máxima de 11,26 kilovatios y hasta cinco metros de eslora "siempre que no se alejen más de dos millas náuticas de un puerto, marina o lugar de abrigo y la actividad se realice en régimen de navegación diurna". Esta excepción, que se mantendrá para embarcaciones privadas, quedará derogada para los barcos de alquiler a partir del 1 de octubre, cuando entra en vigor la modificación de la norma. El Gobierno decretó cambios en esta ley porque "la adaptación constante de los estándares técnicos y de seguridad obligan a revisar periódicamente el marco normativo aplicable".

"No es de agrado para nosotros ese nivel de permisividad [la actual]", señala Galán. "Esos barquitos dan muchos problemas, les tenemos que auxiliar porque, por ejemplo, vuelcan cuando los tripulantes se colocan en el mismo lado de la embarcación", comenta. El "único requisito" actualmente para manejar un barco de alquiler sin licencia es "que la empresa que alquila te dé un cursillo".

Boom de matrículas

La provincia de Alicante es la tercera de España con más matriculaciones de embarcaciones de recreo destinadas al mercado del alquiler, según la patronal ANEN. Las primeras son Barcelona y Baleares —esta última considerada como provincia en los datos agregados de ANEN—. 94 embarcaciones han sido matriculadas hasta junio en la provincia de Alicante, las mismas que en todo 2025. En 2024 fueron 72. En el mercado general, en 2026 se han matriculado 190 embarcaciones; mientras que el año pasado fueron 180 y en 2024, 149.

3.105 matriculaciones entre enero y junio de 2026, un 11,2% más que en el mismo período de 2025. El mercado de alquiler —chárter— suma 1.041 matriculaciones en el primer semestre, un 15% más que en el mismo periodo de 2025.

Salvamento Marítimo ha intervenido entre enero y julio en 113 emergencias con embarcaciones de recreo, en la provincia de Alicante, en las que atendieron a 260 personas. En todo 2025 se realizaron 294 emergencias en las que se atendió a 742 personas.