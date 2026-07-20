La playa más larga de la provincia de Alicante: casi 7 kilómetros de arena fina para disfrutar del verano

Hay playas que se eligen por su paisaje salvaje, otras por sus aguas tranquilas y otras porque lo tienen todo a mano para pasar un día completo sin complicaciones. En verano, cuando la costa alicantina se llena de vecinos, turistas, familias y grupos de amigos, los grandes arenales urbanos se convierten en una apuesta segura: permiten llegar con facilidad, encontrar servicios cerca y combinar baño, paseo, deporte y gastronomía en una misma jornada.

La provincia de Alicante cuenta con calas escondidas, playas de roca, rincones de snorkel y pequeñas bahías entre acantilados, pero también con extensas franjas de arena pensadas para disfrutar sin prisas. Son playas amplias, abiertas y luminosas, donde el espacio es parte del atractivo. Entre ellas, hay una que destaca por encima de muchas otras por su longitud, su equipamiento y su enorme popularidad: la Playa de San Juan, uno de los grandes símbolos del verano alicantino.

Playa de San Juan

La Playa de San Juan se encuentra al noreste de la ciudad de Alicante y se extiende desde el entorno del Cabo de la Huerta hacia el límite con El Campello. En sentido estricto, el tramo situado en término municipal de Alicante tiene unos 2,9 kilómetros, pero forma una continuidad natural con la Playa de Muchavista, en El Campello, que suma otros 3,3 kilómetros aproximadamente. En conjunto, el visitante encuentra un larguísimo arenal de más de seis kilómetros, aunque popularmente muchos lo identifican como una gran playa continua entre Alicante y El Campello.

Comodidad

El gran atractivo de San Juan es precisamente esa combinación de tamaño, arena fina y comodidad. Su amplitud permite pasear durante kilómetros junto al mar, buscar zonas más animadas o alejarse unos metros para encontrar un espacio con menos agobios incluso en días de mucha afluencia. El paseo paralelo, la Avenida de Niza, los restaurantes, cafeterías, heladerías y comercios convierten la playa en un lugar donde no todo gira alrededor del baño.

La playa está pensada para algo más que tumbarse al sol. Cuenta con áreas para practicar deportes en la arena, como vóley playa, mini porterías de fútbol, zonas biosaludables y aparatos de calistenia. También dispone de espacios para actividades náuticas como windsurf o paddle surf, siempre respetando las zonas habilitadas y las condiciones del mar. A todo ello se suman juegos infantiles sostenibles y, durante el verano, los chiringuitos a pie de playa, que refuerzan ese ambiente de jornada completa. Es una playa urbana, sí, pero con una longitud que le permite funcionar casi como varias playas en una.

Accesible

Otro de sus puntos fuertes es la accesibilidad. La Playa de San Juan es una de las más accesibles de la ciudad, junto con El Postiguet, Saladares-Urbanova y la Isla de Tabarca, con servicios orientados a personas con diversidad funcional durante la temporada estival. Sus instalaciones ofrecen servicios lúdico-pedagógicos y asistencia al baño para personas con movilidad reducida en verano.

Cómo llegar

Llegar tampoco es complicado. La Playa de San Juan cuenta con zonas de aparcamiento público en los alrededores, aunque en horas punta de verano puede ser difícil encontrar sitio cerca de la arena. Por eso, una de las opciones más cómodas es el transporte público. Diferentes líneas del TRAM conectan el centro de Alicante con este gran arenal.. Esa conexión facilita que la playa sea un plan tanto para turistas alojados en la ciudad como para residentes que prefieren evitar el coche.

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La Playa de San Juan es, en definitiva, una de las grandes playas de Alicante y una de las más completas para disfrutar del verano. Tiene arena fina, aguas limpias, espacio para caminar, servicios, deporte, ocio, restauración, accesibilidad y una continuidad natural con Muchavista que multiplica la sensación de amplitud. En temporada alta puede estar muy concurrida, pero su longitud ayuda a repartir la afluencia y permite encontrar distintos ambientes en una misma costa. Para quien busque una playa cómoda, extensa y muy alicantina, San Juan sigue siendo una apuesta difícil de superar.