Sanidad
El primer hospital de día de Trastornos de Conducta Alimentaria abre en la provincia de Alicante con 25 plazas y dos psiquiatras
El conseller de Sanidad visita las instalaciones ubicadas en el entorno del complejo socio-sanitario Doctor Esquerdo
El complejo socio-sanitario Doctor Esquerdo, en el municipio de Sant Joan d'Alacant, cuenta ya con un hospital de día de Trastornos de la Conducta Alimentaria, dirigido a pacientes con anorexia o bulimia, por ejemplo. Este hospital de día "permite ofrecer tratamientos especializados sin necesidad de mantener al paciente hospitalizado durante periodos prolongados", ha señalado la Generalitat tras la visita celebrada este lunes, cuando han acudido el conseller de Sanidad, Marciano Gómez y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez. La carencia de este centro provocaba que la "estancia media pudiera llegar a duplicar la registrada en las unidades de València y Castellón", señala la nota.
El hospital de día de adultos para Trastornos de la Personalidad y Subagudos se traslada al complejo Doctor Esquerdo para estar más próximo al Hospital de Sant Joan. Este centro cuenta de un refuerzo de la plantilla y de la incorporación de un programa específico dirigido a pacientes subagudos tras recibir el alta hospitalaria.
Los dos hospitales de día tienen cada uno 25 plazas y cuenta con dos psiquiatras, tres psicólogos, dos terapeutas ocupacionales, una trabajadora social, tres enfermeras y dos TCAE.
Unidad de Hospitalización Infanto-Juvenil
La futura Unidad de Hospitalización Infanto-Juvenil incluirá siete habitaciones individuales para pacientes agudos y dos apartamentos de cuatro camas cada uno, para la transición al domicilio de casos subagudos y atención en crisis. Todo ello en el mismo edificio de planta baja. La Generalitat financiará con 255.000 euros los costes del proyecto de obra que licitará la Diputación este año y cuya ejecución se iniciará en 2027. La unidad tendrá un diseño innovador, único en España, dado que actualmente solo existe algún ejemplo similar —sin instalaciones exteriores— en Cataluña. Tendrá 15 camas y ocupará una superficie de 890 metros cuadrados, con un espacio exterior ajardinado.
La Generalitat asumirá por primera vez parte de la financiación de la Unidad de Media Estancia Psiquiátrica (UME) de la Diputación de Alicante, que actualmente dispone de 56 camas con el fin de colaborar en sus gastos de mantenimiento.
El conseller de Sanidad ha resaltado el refuerzo de la atención a la salud mental que está realizando la Conselleria “hemos incorporado 800 especialistas más, un 60 % más que al inicio de la legislatura, para ofrecer una atención más cercana, especializada y de calidad".
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