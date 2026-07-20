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Rescatan en helicóptero a una mujer con síntomas de ahogamiento en Tabarca

La afectada, de unos 60 años, quedó semiinconsciente y tuvo que ser evacuada al Hospital General de Elche

Rescate de emergencia en Tabarca: evacúan en helicóptero a una mujer tras sufrir un ahogamiento

Rescate de emergencia en Tabarca: evacúan en helicóptero a una mujer tras sufrir un ahogamiento

Rescate de emergencia en Tabarca: evacúan en helicóptero a una mujer tras sufrir un ahogamiento / INFORMACIÓN

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C. Suena

C. Suena

Alicante

Una mujer de unos 60 años ha sido rescatada este martes en la isla de Tabarca tras sufrir un ahogamiento y quedar semiinconsciente, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

El aviso se recibió a las 14:50 horas y activó al helicóptero de rescate del Consorcio, junto al Grupo Especial de Rescate (GER). Los efectivos tuvieron que practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar a la afectada, que recibió una primera asistencia sanitaria de urgencia en la isla.

Tras esa primera intervención, la mujer fue evacuada en helicóptero hasta el parque de Bomberos de Elche, donde la esperaba una ambulancia para trasladarla al Hospital General de Elche.

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La intervención se dio por finalizada a las 17:20 horas, una vez completado el traslado.

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