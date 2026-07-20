"The Times" se rinde a Alicante, pero lanza una advertencia: mejor evitarla en verano

Más de 300 días de sol, playas que todavía se disfrutan en otoño, un casco antiguo con personalidad y una gastronomía capaz de justificar el viaje por sí sola. "The Times" ha dedicado un amplio reportaje a Alicante, una ciudad que considera injustamente olvidada por parte del turismo internacional.

El elogio, sin embargo, llega acompañado al final de un consejo inesperado: evitar los meses de verano, cuando la capital alicantina alcanza sus temperaturas más altas y recibe un mayor número de visitantes. El periódico británico recomienda descubrirla en otoño o invierno, cuando todavía es posible pasear por la playa y ocupar las terrazas al aire libre.

El artículo, firmado por Stephen Emms, propone una escapada de 48 horas que combina patrimonio, arte, cocina, litoral y vida urbana. Alicante aparece descrita como una ciudad accesible, caminable y mucho más tranquila que otros destinos de la Costa Blanca.

La ciudad costera española que muchos pasan por alto

El reportaje presenta Alicante como una de esas ciudades que permanecen a la sombra de destinos turísticos mucho más ruidosos.

Para el diario británico, es el lugar más relajado de la Costa Blanca y se encuentra "a un mundo de distancia" de Benidorm, aunque ambas ciudades estén separadas por unos 45 minutos de carretera.

La primera imagen elegida para explicarlo está en el barrio de Santa Cruz. Mientras los turistas avanzan por sus calles empinadas camino del castillo de Santa Bárbara, los vecinos permanecen sentados en los escalones, conversando entre casas blancas, macetas azules y buganvillas.

Esa combinación de vida cotidiana y atractivo turístico sostiene buena parte del relato. Alicante no aparece como un decorado vacacional, sino como una capital mediterránea que mantiene actividad durante todo el año.

Más de 300 días de sol y terrazas abiertas todo el año

El clima es uno de los grandes argumentos del artículo. "The Times" destaca que el microclima de Alicante permite disfrutar de más de 300 días de sol al año.

Ese tiempo favorece, según el periódico, el ambiente permanente de los bares y cafeterías del centro peatonal, del puerto y de las zonas próximas a la playa.

La playa del Postiguet llena de bañistas esta semana durante la ola de calor / Héctor Fuentes

La ciudad ofrece además algo especialmente atractivo para el público británico: la posibilidad de sentarse en una terraza o pasear junto al mar cuando buena parte del norte de Europa ya está plenamente instalada en el invierno.

Santa Cruz y el castillo abren la ruta

La primera mañana de las 48 horas propuestas comienza en el casco antiguo.

El itinerario atraviesa las calles blancas de Santa Cruz, pasa por el parque de la Ereta y continúa por las laderas del monte Benacantil hasta el castillo de Santa Bárbara.

El reportaje recomienda especialmente las vistas desde el Macho del Castillo, el punto más elevado de la fortaleza, desde donde se domina el Postiguet, el puerto, el centro urbano y buena parte de la bahía.

Para quienes prefieran evitar la subida a pie, el diario recuerda las alternativas del autobús desde la plaza Puerta del Mar y el ascensor situado frente a la playa.

El MACA, la sorpresa cultural junto a Santa María

Tras el castillo, la ruta se dirige al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, situado junto a la basílica de Santa María.

El periódico destaca la planta dedicada a Juana Francés, una de las figuras fundamentales de la abstracción española del siglo XX, y la colección que recorre varias décadas del arte contemporáneo.

Fachada del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) / Pilar Cortés

También llama la atención sobre la presencia de obras de Picasso y sobre la gratuidad del museo, convertido en una de las recomendaciones culturales principales de una escapada inicialmente asociada al sol y la playa.

La Explanada y sus seis millones de piezas de mármol

La primera jornada termina en la Explanada de España, presentada como uno de los principales espacios sociales de la ciudad.

El artículo describe su pavimento ondulado, formado por alrededor de seis millones de piezas de mármol en tonos rojos, crema y negros, y sus cerca de 600 metros de longitud junto al puerto.

La Explanada de Alicante. / Alejandro J. Fuentes

No plantea la Explanada únicamente como un lugar que fotografiar. La recomendación consiste en recorrerla sin prisas y detenerse después en alguna de sus terrazas para observar el movimiento cotidiano de los alicantinos.

Un Mercado Central para pasar el día entero

La segunda mañana comienza en el Mercado Central, uno de los lugares que más entusiasmo despiertan en el reportaje.

"The Times" considera que sus cerca de 300 puestos podrían ocupar por sí solos una jornada completa. El recorrido comienza en las flores del exterior, continúa por la sección de frutas y verduras y desemboca en la zona del pescado y los productos del mar.

El Mercado Central de Alicante. / Héctor Fuentes

La escena descrita por el periodista resulta reconocible para cualquier alicantino: clientes con una copa de cava mientras prueban gamba roja, tostadas de atún o calamar preparado a la plancha con ajo.

La gastronomía ocupa un lugar central en todo el artículo. El periódico recuerda la condición de Alicante como Capital Española de la Gastronomía en 2025 y menciona especialidades como el arroz a banda, la gamba roja, la mojama y el turrón.

Una ruta por los túneles hasta la Albufereta

Una de las propuestas más originales es caminar desde el Postiguet hasta la Albufereta por la Vía Verde de la Cantera.

El trayecto aprovecha parte del antiguo trazado ferroviario y atraviesa cuatro túneles excavados en la roca. El diario lo recomienda como una alternativa fresca para recorrer el litoral durante los días de calor.

Vía Verde de Alicante en la Albufereta. / Pilar Cortés

La ruta termina en el entorno del Tossal de Manises, donde se encuentran los restos de la antigua ciudad romana de Lucentum.

De esta forma, el reportaje amplía la mirada más allá del centro histórico y presenta la Albufereta como una combinación de playa, arqueología, paseo costero y vida náutica.

El Portal de Elche y sus ficus centenarios

La plaza del Portal de Elche aparece como otro de los rincones imprescindibles.

El artículo recuerda que el espacio estuvo relacionado con las ejecuciones públicas hasta comienzos del siglo XIX y centra después la mirada en sus cuatro grandes ficus.

El quiosco del Portal de Elche. / Héctor Fuentes

Los árboles, de troncos retorcidos y aspecto monumental, son descritos como el elemento principal de una plaza que invita a detenerse bajo la sombra.

La recomendación británica consiste en pedir un café, una cerveza o un tinto de verano en el quiosco central y observar la ciudad desde uno de sus puntos de encuentro más antiguos.

Los restaurantes que "The Times" recomienda en Alicante

La selección gastronómica mezcla establecimientos del centro, el puerto, la Explanada y la Albufereta.

Para el primer almuerzo, el periódico elige Vino y Más, en la calle San Francisco, conocida como la calle de las Setas. Allí recomienda los montaditos de jamón ibérico con cebolla caramelizada y las combinaciones de mojama con hueva de atún.

La parada para tomar algo se sitúa en Samoa, frente a los barcos del puerto. Para la cena propone Templo, donde se fija especialmente en las carnes maduradas y en el corte de las piezas ante el cliente.

La segunda jornada incluye una comida en Alba, el restaurante dirigido por la chef Alba Esteve Ruiz, cuya propuesta mezcla influencias ibéricas e italianas.

Después, la ruta pasa por el Club Náutico de la Albufereta y termina en César Anca, en la Explanada. Allí, el reportaje destaca el tartar de gamba roja y el arroz con rape y almejas.

Tres hoteles para dormir en el centro histórico

El periódico concentra sus recomendaciones de alojamiento en el casco antiguo y sus alrededores.

El primero es Les Monges Palace Boutique, valorado por su carácter histórico, sus suelos de baldosa, las paredes de piedra y la terraza con vistas al castillo.

También incluye el Hotel Boutique Alicante S. XVII, un establecimiento para adultos próximo a la concatedral, el MACA y el Mercado Central.

Para una estancia de cinco estrellas propone el Hospes Amérigo, instalado en un antiguo convento dominico y dotado de piscina, spa y bar en la azotea.

La ubicación es un elemento común en las tres opciones: alojarse en el centro permite recorrer a pie buena parte de la ciudad recomendada en el reportaje.

Alicante, mejor cuando termina el verano

La conclusión contiene la gran paradoja del artículo. Después de elogiar el sol, la playa y la vida al aire libre, "The Times" aconseja no visitar Alicante durante los meses centrales del verano.

El periódico considera que es entonces cuando la ciudad alcanza su momento más caluroso y concurrido. En cambio, recomienda viajar durante el otoño o el invierno, cuando las temperaturas todavía permiten permanecer en la playa, caminar por el centro y sentarse en las terrazas.

La propuesta se aleja así de la imagen de Alicante como destino reservado para julio y agosto.

Para el diario británico, el momento adecuado comienza precisamente cuando desaparece la mayor parte del turismo estival: una ciudad con luz, mar y gastronomía, pero también con el espacio y la calma necesarios para disfrutarla.