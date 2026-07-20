AEROPUERTO
Dos urgencias médicas obligan a dar prioridad a dos vuelos en su llegada a Alicante
Un pasajero procedente de Ibiza perdió el conocimiento y un menor que viajaba desde París sufrió una posible crisis epiléptica
Dos vuelos de Vueling con destino al aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández recibieron prioridad para aterrizar durante la mañana de este lunes tras registrarse sendas urgencias médicas a bordo.
Según ha informado en la red social X la cuenta especializada Controladores Aéreos, el primero de los aviones procedía de Ibiza y se encontraba ya en aproximación a Alicante cuando su tripulación comunicó que uno de los pasajeros había sufrido una pérdida de consciencia.
Justo detrás volaba otro aparato llegado desde París, en el que un menor presentaba síntomas compatibles con una posible crisis epiléptica.
Prioridad para aterrizar por la pista 28
Los controladores del Centro de Control de Enaire en València reorganizaron el tráfico para situar ambos vuelos con prioridad durante su aproximación a la pista 28 del aeropuerto alicantino.
Al mismo tiempo, coordinaron con los responsables de la terminal la presencia de los servicios sanitarios en tierra, de modo que los pasajeros pudieran recibir asistencia inmediatamente después del aterrizaje.
Controladores Aéreos ha trasladado su apoyo a los afectados y sus deseos de pronta recuperación.
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