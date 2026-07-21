Alicante acumula en el banco 176 millones tras sumar otros 21 millones más por el presupuesto sin ejecutar en 2025

El Ayuntamiento de Alicante ya dispone de más de 176 millones de euros en los bancos, después de incorporar otros 21 millones al remanente de tesorería, debido a partidas sin ejecutar en 2025. Sin embargo, pese a que el informe sobre el grado de cumplimiento del presupuesto del pasado año fue emitido por el interventor el pasado 9 de junio, el gobierno de Luis Barcala continúa sin hacer pública la fiscalización del alto funcionario. Mientras, los populares anuncian que ya trabajan en el borrador del próximo año y aprueban un nuevo cambio contable para este 2026, de la mano de Vox.

El pasado 2024, según cifras facilitadas por la Concejalía de Hacienda, el remanente de tesorería del Ayuntamiento (excedente de crédito que se genera al no ejecutar partidas del presupuesto) ascendía a 155.575.675 euros. Un dato que ha aumentado año tras año debido a las bajas cifras de ejecución del ejecutivo municipal: a falta de que el gobierno de Barcala confirme el dato oficial de 2025, la ejecución presupuestaria en materia de inversiones fue del 37,51 % en 2024, por debajo del 39,14 % del 2023 (con las cuentas prorrogadas del año anterior) y del 39,13 % del 2022.

Por ahora, el equipo de gobierno sí ha hecho público (al aprobar una nueva modificación presupuestaria) que el informe de Intervención sobre las cuentas del 2025 refleja un incremento del dinero que el Ayuntamiento mantiene en los bancos de más de 21 millones de euros: pasando de un remanente de 155 millones a uno de 176 millones. En la liquidación del 2024, el último ejercicio disponible, se indica que el capítulo 6 del presupuesto (el destinado a las inversiones) contemplaba un gasto previsto de 95,9 millones de euros, de los que se terminaron invirtiendo poco más de 36 millones, quedando un total de casi 60 millones "sobrantes" como remanentes de tesorería.

Desde el equipo de gobierno, mientras tanto, se sigue evitando presentar el resultado del presupuesto de 2025, aunque los populares lo conocen desde junio. Este martes, los portavoces municipales, Cristina Cutanda y Manuel Villar, han señalado que la aprobación de la liquidación se llevará a cabo "en cuanto sea posible". Unos días antes, preguntado sobre esta cuestión, el alcalde Luis Barcala se limitó a señalar que el asunto se trasladará al pleno municipal "cuando sea oportuno".

Modificación de crédito

A su vez, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes una nueva modificación de crédito (la tercera del ejercicio) por acuerdo del PP y Vox. El objetivo del cambio presupuestario es, principalmente, asumir el pago de facturas pendientes e inversiones comprometidas del pasado año, así como algunos nuevos proyectos.

Según el gobierno municipal, el trámite, que asciende a 11,2 millones de euros, se activa para proceder a la financiación de gastos solicitados por las áreas de Infraestructuras, Urbanismo, Medio Ambiente, Comercio y Hostelería, Educación, Cultura, Bienestar Social y Mayores. En su mayor parte, se encuentran relacionados "con el pago de servicios municipales como el tratamiento de residuos, electricidad, mantenimiento, adquisición de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje y suministro de agua".

En este expediente destacan la reurbanización de la Glorieta Pintor González Santana, en la plaza de América, por un importe de 846.523 euros; la inversión de 200.000 euros para la adquisición de cuatro nuevos vehículos operativos del área de Infraestructuras; y la dotación presupuestaria de 100.000 euros para la convocatoria de las subvenciones al comercio y la hostelería.

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha señalado que "esta tercera modificación de crédito permite seguir avanzando en mejorar la ciudad y en el correcto funcionamiento de los servicios públicos". En cambio, desde el grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha señalado que el cambio "solo contempla inversiones por 1,4 millones de euros", mientras que el resto se destina a "pagar gastos generales y facturas pendientes en el cajón desde el año pasado".

"El alcalde anuncia ahora a bombo y platillo una modificación presupuestaria de 11 millones de euros, pero lo que no dice es que solo se destinará el 13 % a inversiones. Como todos los alicantinos saben, una cosa es lo que anuncia Barcala y otra lo que hace, que es muchísimo menos de lo que promete", ha señalado la portavoz del PSOE.