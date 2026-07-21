Alicante, elegida una de las ciudades inteligentes más avanzadas de España

Alicante se posiciona como una de las ciudades inteligentes más avanzadas a nivel nacional según determina un informe elaborado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial,. En concreto, de la capital de la provincia se destacan sus planes estratégicos, normativa, reconocimientos, competencias digitales de las ciudades y su participación en redes a todos los niveles.

La ciudad, que vuelve a optar a los premios iCapital para su reconocimiento como Capital Europea de la Innovación 2027, promovidos por la Comisión Europea, aparece analizada en uno de los últimos informes de Red.es, dentro de los 65 documentos elaborados en el proyecto sobre el posicionamiento de las Ciudades y Territorios Inteligentes Españoles, que tiene como objetivo evaluar el grado de avance en la transformación digital, el impacto y la adopción de soluciones inteligentes.

El concejal de Innovación, Antonio Peral, se ha mostrado muy satisfecho por los buenos resultados obtenidos, resaltando que, tal y como señala el informe, "Alicante se erige como una referencia en el panorama de las ciudades inteligentes a nivel tanto nacional como internacional, fruto de una estrategia bien articulada y al compromiso continuo del Ayuntamiento por incorporar la tecnología y la innovación en el desarrollo urbano".

Desde el gobierno municipal destacan que la ciudad cuenta con "un extenso abanico de proyectos e iniciativas que contribuyen a su posicionamiento", de acuerdo con el nuevo informe del grado de avance en digitalización y su impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, demostrado "una evolución notable hacia la madurez digital", y siendo pionera en la implementación de iniciativas como AL21 y su asistente virtual de inteligencia artificial, que no solo resuelven dudas y facilitan la tramitación municipal, sino que también anticipan las necesidades de los ciudadanos ofreciendo soluciones proactivas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

En cuanto a su grado de avance en las dimensiones de ciudades inteligentes, Alicante resalta por “ser líder en cuatro de las seis dimensiones analizadas, siendo estas la sostenibilidad, la movilidad, la gobernanza y la economía; mientras que se posicionan como avanzadas las dimensiones de calidad de vida y ciudadanía”. El análisis del proceso de transformación digital de la ciudad en los últimos años reconoce que el Plan Smart City de Alicante 2.0 es "una apuesta ambiciosa por la modernización y la sostenibilidad", que ha proyectado a la ciudad no solo como líder en tecnología e innovación en España sino también como un modelo de ciudad inteligente a nivel global. La estrategia para lograr esta visión se fundamenta en la integración de tecnologías de vanguardia como la Inteligencia Artificial, las redes 5G y el Internet de las Cosas (IoT), elementos que serán indispensables para la construcción del concepto de ciudad inteligente y digital.

En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana Alicante 2030, se abordan en la ciudad varios retos importantes para el desarrollo urbano, enfocándose en la gestión y aprovechamiento de los datos urbanos espacio temporales, el manejo eficiente de la información, el diseño de tecnologías de soporte a las decisiones y la formulación de políticas legales para la compartición de datos. El edil Antonio Peral ha afirmado que "Alicante ha sabido utilizar la tecnología para transformar su gestión pública, alineándose con los objetivos de los Fondos Next Generation EU y logrado así con sus proyectos y planes estratégicos situar a nuestra ciudad a la vanguardia del uso de la tecnología".

Al respecto, el gobierno popular destaca diversas iniciativas, como el proyecto Smart Buildings o el de los Ciberkioskos, el mantenimiento de las zonas verdes, la mejora de la eficiencia energética o incentivar la sostenibilidad en el turismo de la ciudad con el ‘Plan de Sostenibilidad Turística en Destino’, proyectos clave en los últimos años para Alicante. Del mismo modo, se han ejecutado acciones como "Alicante Energéticamente Eficiente" con una inversión de 11.008.464 euros y "Alicante Circular y Verde", que tratan de conseguir una ciudad con un uso energético más eficiente y poco contaminante.