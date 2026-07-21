El anuncio de un piloto durante un vuelo Milán-Alicante que coincidió con la final del Mundial: "Lamentablemente..."

La celebración por el nuevo título mundial de España no se quedó en los estadios, las calles o las plazas. También llegó a miles de metros de altura, durante un vuelo que conectaba Milán con Alicante y en el que numerosos pasajeros esperaban conocer el resultado de la final.

Fue el propio piloto quien se encargó de comunicar por megafonía que la selección española se había proclamado campeona de la Copa del Mundo. El anuncio provocó inmediatamente aplausos, gritos de alegría y cánticos entre los aficionados que viajaban a bordo.

El comandante acompañó la noticia con una broma dirigida a quienes ya tenían una camiseta de la selección. “Lamentablemente, los que tengan una camiseta con una sola estrella tendrán que comprarse otra”, señaló por el sistema de comunicación del avión.

La frase hacía referencia a la nueva estrella que España podrá lucir sobre su escudo tras conquistar su segundo campeonato mundial. La ocurrencia fue recibida con entusiasmo por los viajeros, que convirtieron durante unos instantes la cabina en una improvisada grada.

El episodio dejó una de las imágenes más curiosas de las celebraciones por el triunfo de la Roja. Mientras el avión continuaba su recorrido hacia Alicante, los pasajeros festejaron desde el aire una victoria que volvió a situar a la selección española en lo más alto del fútbol mundial.