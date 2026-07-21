El Ayuntamiento de Alicante lo vuelve a intentar con Virgen del Remedio tras el tropiezo inicial para rehabilitar viviendas

El Ayuntamiento de Alicante retoma la rehabilitación de cerca de 200 viviendas en Virgen del Remedio, después de que tres de los cuatro lotes del concurso público para ejecutar las obras quedaran desiertos en 2025. El gobierno local, que ha obtenido permiso para extender el plazo de los trabajos dos años más, ha vuelto a aprobar el proyecto básico y de ejecución, que incluye mejoras en materia de eficiencia energética, conservación, accesibilidad y seguridad.

Este proyecto, validado este martes por la Junta de Gobierno Local, define las obras que se van a ejecutar en 16 portales agrupados en seis bloques, con un total de 192 viviendas. Se trata de los lotes 1, 3 y 4 de en un proyecto de rehabilitación que incluía cuatro lotes y 264 viviendas, en el que solo se adjudicó uno de los paquetes (pendiente de formalización) a la empresa Abala Infraestructuras, mientras que el resto de los contratos quedaron desiertos. Ahora, tras solicitar a la Generalitat una ampliación del plazo de ejecución hasta finales de junio de 2028, se reactiva la actuación con la aprobación del nuevo proyecto que incluye las viviendas no adjudicadas.

En agosto de 2025, la Concejalía de Urbanismo promovió el plan de rehabilitación, con un plazo de ejecución previsto de ocho meses y un presupuesto original de 6.894.590,27 euros, IVA incluido. hay empresas que quieran optar al plan de rehabilitación de viviendas del barrio de la Virgen del Remedio. Según consta en los documentos oficiales, no se ha presentado ninguna proposición por parte de empresas a la licitación del plan sacado a concurso por parte del Ayuntamiento de Alicante para reparar un total de 264 viviendas.

Este plan, promovido por la Concejalía de Urbanismo, fue aprobado en Junta de Gobierno el pasado 12 de agosto, y establecía un plazo de ejecución de ocho meses y un presupuesto de 6.894.590,27 euros, IVA incluido. Un mes más tarde, con la licitación de las obras en agosto, el Consistorio comprobó que no existían empresas interesadas en hacerse cargo de tres de los cuatro lotes en los que se dividía el proyecto. En concreto, afectaba a edificios ubicados en las calles Ávila 1 y 3, Pintor Gastón Castelló 27 y Sierra de Bernia 2 y 4 (lote 1); calles Castilla 2 y 4, Sierra de Bernia 1 y 3, Villa de Chiva 16 y Pintor Gastón Castelló 25 (lote 2, que sí fue adjudicado); Canónigo Giner 2, Pintor Gastón Castelló 21, Presbítero Gisbert 2, Aragón 3, Sierra de Aitana 2 y Villa de Chiva 6 (lote 3) y Pino Santo 2 y 3 y Villa de Chiva 2, en el lote 4.

Las obras, al detalle

Las actuaciones de rehabilitación previstas incluyen medidas de mejora de la eficiencia energética, exigidas por el programa de ayudas, así como intervenciones de conservación y mantenimiento de las edificaciones, mejora de la salubridad y seguridad y salud de los habitantes, actualización de instalaciones deficientes que aseguren su correcto funcionamiento, la renovación y mejora de la imagen urbana y una mejora de la accesibilidad, especialmente en los edificios situados en las calles Ávila y Presbítero Gisbert, dado que han optado por instalar ascensor.

Esta actuación se suma a las obras de reurbanización del área comprendida entre las avenidas Pintor Gastón Castelló, Pino Santo y las calles Villa de Chiva y Ávila, en Virgen del Remedio, cuyo desarrollo se encuentra ya en marcha, tras adjudicarse a Pavasal por 3.623.950 euros, también cofinanciados por los mismos fondos europeos. Del mismo modo, incluyen la reurbanización del área y la reforma y acondicionamiento de la nueva plaza situada entre las calles Villa de Chiva y calle Granada. Entre las actuaciones se encuentra la creación de dos supermanzanas de prioridad peatonal, la reconfiguración de las calles de acceso a las viviendas que se van a rehabilitar como espacios multiusos, la reorganización del aparcamiento, ampliación de aceras y colocación mobiliario urbano, así como la instalación de nuevas farolas led.