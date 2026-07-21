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El Ayuntamiento de Alicante cede un año más el espacio para celebrar la vaquilla en El Moralet

El recinto, de 5.000 metros cuadrados, estará ocupado entre el 17 de agosto y el 1 de septiembre, y los festejos se cancelará en caso de que se declare riesgo de lluvias

Encierro de la vaquilla en El Moralet

Encierro de la vaquilla en El Moralet

Tony Sevilla

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

Alicante

Recinto habilitado. El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en Junta de Gobierno la cesión para la ocupación temporal de una parcela de titularidad municipal ubicada en la partida de El Moralet, ubicada en el extremo norte del término municipal, para celebrar el tradicional acontecimiento de la vaquilla.

El espacio se cede a la Asociación Cultural Taurina Moralet y lo gestionará entre los días 17 de agosto y 1 de septiembre. El acontecimiento taurino se celebrará los días 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de agosto y la entidad organizadora vuelve a contar con el espacio del que dispone habitualmente, que tiene unos 5.000 metros cuadrados y se cede de manera provisional.

La cesión la formaliza la Concejalía de Participación Ciudadana y Partidas Rurales, liderada por Cristina García (PP), en un suelo catalogado como no urbanizable y en parte emplazado en una zona de rambla. De hecho, el Ayuntamiento recuerda a la asociación organizadora que tendrá que “abstenerse de iniciar o continuar el festejo en caso de que según la Agencia Estatal de Meteorología se declare un riesgo importante o extremo por precipitaciones en la zona”. En este caso, si se decreta alerta naranja o alerta roja, el acto se deberá suspender.

Otra exigencia que figura en el acuerdo es que la entidad organizadora sea la única responsable de “los daños a las personas o a los bienes que se puedan producir durante el plazo de ocupación”, así como que garantice la seguridad y las condiciones de accesibilidad, “especialmente en una parcela que presenta una afección parcial por riesgo geomorfológico, si se dieran condiciones meteorológicas adversas”.

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El Consistorio, liderado por el alcalde Luis Barcala, alude el Decreto 31/2015, de 6 de marzo, del Consell, para recordar la “necesaria protección y apoyo que los festejos de Bous al Carrer deben tener por parte de las administraciones como valor identitario”. El pasado 9 de junio la Junta de Gobierno Local acordó emitir la declaración favorable para llevar a cabo los festejos.

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