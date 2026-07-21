La cala preferida por los buceadores en Alicante: pequeña, tranquila y con aguas cristalinas

Hay playas que se disfrutan desde la superficie y otras que invitan a mirar bajo el agua. En la provincia de Alicante, las grandes extensiones de arena suelen atraer a quienes buscan comodidad, servicios y largos paseos junto al mar, pero las calas pequeñastienen un atractivo distinto: aguas más recogidas, fondos rocosos, menos distancia hasta las zonas de baño y una sensación más íntima de contacto con el Mediterráneo.

Para quienes practican snorkel o buceo ligero, el tamaño de una playa no siempre es lo más importante. Muchas veces lo que marca la diferencia es la claridad del agua, la presencia de roca, la vegetación del entorno y la posibilidad de observar peces cerca de la orilla. En la ciudad de Alicante, una de las calas que mejor responde a ese perfil es la Cala de la Palmera, un rincón discreto del Cabo de la Huerta que se ha convertido en una parada habitual para quienes buscan fondos marinos interesantes sin alejarse demasiado de la capital.

Cala de la Palmera

La Cala de la Palmera se encuentra en el Cabo de la Huerta, entre la zona de La Albufereta y la Playa de San Juan, en un tramo del litoral alicantino donde la costa deja atrás los grandes arenales y se vuelve más rocosa. No es una playa extensa ni masiva, sino una cala pequeña, semiurbana y rodeada de un paisaje mediterráneo que conserva vegetación en la zona.

Sus dimensiones explican parte de su encanto. La Cala de la Palmera ronda los 96 o 98 metros de longitud y presenta una anchura reducida, que puede variar según la zona y el estado de la costa. Su composición mezcla roca, grava y zonas de arena, lo que la diferencia de otras playas más cómodas pero menos interesantes para observar el fondo marino.

Fondo marino

Ese fondo rocoso es el gran reclamo para los amantes del snorkel. Las aguas suelen presentar buena visibilidad, especialmente en días de mar calmado, y permiten observar peces cerca de las rocas sin necesidad de hacer grandes travesías. La mezcla de zonas de arena, grava y piedra crea pequeños refugios para la vida marina y hace que cada baño tenga algo de exploración. Por eso, aunque no sea una cala con grandes servicios ni con la comodidad de una playa urbana equipada, resulta muy atractiva para quienes prefieren llevar escarpines, gafas y tuboantes que pasar todo el día en una hamaca.

También para niños

La Cala de la Palmera también tiene un perfil familiar cuando las condiciones del mar acompañan. Su tamaño reducido, el acceso relativamente sencillo y el fondo arenoso en algunas zonas pueden hacerla agradable para ir con niños, siempre con vigilancia y prudencia. No obstante, hay que tener presente que se trata de una cala de roca y grava, con oleaje moderado en determinadas jornadas y sin el despliegue de servicios que ofrecen otras playas más grandes. Por eso conviene consultar el estado del mar, evitar los días de viento fuerte y no confiarse aunque el agua parezca tranquila.

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Otro aspecto importante es su carácter natural. La cala no dispone de servicios directamente en la orilla, lo que obliga a ir preparado: agua, protección solar, calzado adecuado, bolsa para recoger residuos y, si se va a practicar snorkel, material propio. El acceso puede realizarse a pie, en coche hasta las inmediaciones o incluso por mar, pero el aparcamiento cercano es limitado y no vigilado, por lo que en temporada alta conviene llegar temprano. Al estar en una zona semiurbana y cercana a áreas residenciales, la ocupación puede aumentar en verano, aunque su ambiente sigue siendo distinto al de los grandes arenales.