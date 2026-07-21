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Quejas
El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante
Esta sección está abierta para que los lectores envíen sus vídeos e imágenes con lo que creen que se puede mejorar en su localidad
El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.
Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.
INFORMACIÓN
Denuncian baldosas sueltas en pleno paseo de la playa de El Campello
Un ciudadano denuncia el mal estado de las baldosas en el Carrer Sant Vicent, 8-10, de El Campello, en pleno paseo de la playa. Según explica, hay piezas levantadas y sueltas desde febrero, una situación que ya se habría comunicado al Ayuntamiento en varias ocasiones y que puede agravarse con el paso del tiempo, especialmente al tratarse de una zona de tránsito y con terrazas próximas.
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Quejas por basura y falta de limpieza junto a la parada del TRAM de Sangueta
Un ciudadano denuncia la acumulación de basura en la zona de la parada del TRAM de Sangueta, en la avenida de Villajoyosa de Alicante. Asegura que los restos llevan “meses” en el mismo punto y atribuye la situación tanto al comportamiento incívico de algunas personas como a la falta de limpieza y mantenimiento del entorno, donde también señala que se producen botellones.
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Alertan de baches peligrosos en la avenida Aguilera de Alicante
Un ciudadano alerta del mal estado del asfalto en dos puntos de Alicante, con baches peligrosos para la circulación. Según denuncia, uno de ellos se encuentra en la calle Capitán Dema con avenida Aguilera y el otro en la avenida Aguilera con la calle Arquitecto Guardiola, donde el deterioro de la calzada puede suponer un riesgo para vehículos y motoristas.
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Usuarios alertan del riesgo de una parada de autobús en Urbanova
Un vecino denuncia el estado de la primera parada de la línea 27 en Urbanova, la 3118, que considera “un peligro para los usuarios”. Según explica, la zona “no está asfaltada ni bien señalizada” y, cuando llueve, “se convierte en una charca que hay que sortear”. También advierte de que en verano los coches aparcan junto a la parada al no estar prohibido, lo que complica el acceso, especialmente para carritos de bebé y personas con movilidad reducida. “Tampoco está iluminada, por lo que, en invierno sobre todo, es muy peligroso bajar aquí”, señala.
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Suciedad visible desde las viviendas en la calle Pintor Murillo de Alicante
La calle Pintor Murillo, 59, en Alicante, acumula suciedad visible desde las viviendas del entorno. Un residente denuncia el estado de la zona y lamenta la imagen que ofrece la calle desde su propia ventana.
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Una plaza en el barrio alicantino de San Blas, entre basura y abandono
La plaza de la calle concejal Lorenzo Llaneras, en el barrio de San Blas de Alicante, presenta restos de basura, latas, bolsas y suciedad acumulada entre los setos. La imagen del entorno, según denuncia un residente, refleja una situación de abandono en una zona de paso y estancia del barrio.
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Una acera en mal estado complica el paso en la calle Montero Ríos de Alicante
Vecinos de la calle Montero Ríos de Alicante denuncian el mal estado de la acera entre los números 78 y 82, donde el pavimento presenta desgaste, ranuras y un agujero que supone un riesgo para los peatones. Según relatan, las ruedas delanteras de algunas sillas de ruedas se quedan enganchadas y ya se han producido percances entre personas con movilidad reducida.
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Basura acumulada en la puerta de un edificio de la calle Músico Pau Casals
Vecinos de la calle Músico Pau Casals, 16, en Alicante, denuncian la acumulación constante de basura junto a los contenedores situados en la puerta del edificio. Aseguran que la situación es “insoportable” por el olor, la suciedad y la presencia de bichos, y advierten de que los contenedores dificultan la visibilidad para entrar y salir del garaje. “Hemos puesto una queja en el Ayuntamiento y ni siquiera han contestado”, lamentan.
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La Almadraba estrena paseo, pero acumula suciedad
Vecinos de la zona de la Almadraba denuncian la acumulación de restos y suciedad en la playa, junto al nuevo paseo. Lamentan que el entorno presente este aspecto mientras se presume de la renovación de la zona. “Es vergonzoso”, señalan.
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Suciedad acumulada en el barrio de Rabasa de Alicante
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