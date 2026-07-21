El gobierno de Barcala “borra” a Carlos Baño al anunciar la nueva campaña del bono comercio

El gobierno de Luis Barcala ha dejado fuera a Carlos Baño de la imagen elegida para anunciar la nueva campaña del bono comercio de Alicante. El Ayuntamiento ha difundido este martes una fotografía en la que aparecen la concejala de Comercio, Lidia López; el alcalde, Luis Barcala, y el presidente de la Diputación, Toni Pérez. La instantánea no es nueva, sino un recorte de otra remitida por el propio Consistorio en septiembre de 2023, cuando el presidente de la Cámara de Comercio figuraba a la derecha del grupo.

La comparación entre ambas imágenes no deja dudas sobre su origen. Coinciden las posturas, la ropa, los carteles promocionales, las expresiones de los protagonistas y el fondo de la sala de prensa del Palacio Provincial. La diferencia está en el encuadre. La fotografía original incluía a cuatro personas, mientras la utilizada ahora termina inmediatamente después de Toni Pérez y elimina por completo a Baño.

El recorte resulta especialmente significativo por el contexto en el que regresa el programa. La Diputación de Alicante ha aprobado este martes una nueva convocatoria del bono comercio dotada con 25 millones de euros, después de dos años sin celebrarse y con las campañas de 2022 y 2023 bajo investigación judicial dentro del caso Baño.

El presidente de la Cámara de Comercio y de Facpyme fue detenido el pasado marzo y quedó posteriormente en libertad con cargos tras negarse a declarar. La causa judicial analiza la gestión de los bonos en más de una veintena de municipios y su defensa indicó entonces que se le atribuyen presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

La comisión de investigación abierta en la Diputación se cerró con los votos del PP y Vox, el rechazo del PSOE y la abstención de Compromís. La oposición censuró que quedaran documentación, responsabilidades y comparecencias pendientes de aclarar, además de reprochar a Baño que utilizara su presencia en el órgano para defender su actuación sin responder a las preguntas de los grupos.

La desaparición de Baño de la fotografía se produce también después de varios enfrentamientos públicos con el gobierno de Barcala por las obras ejecutadas sin licencia en la nueva sede de la Cámara de Comercio en Panoramis. El conflicto abrió una brecha entre el Ayuntamiento y la entidad cameral y derivó en cruces de acusaciones sobre la tramitación urbanística y la responsabilidad de los trabajos.

La nueva campaña ayudará a los hogares y reforzará el comercio de proximidad en Alicante Lidia López — Concejala de Comercio de Alicante (PP)

Pese a eliminarlo del encuadre, el ejecutivo municipal mantendrá para la nueva campaña la colaboración con la institución que preside Baño. El equipo de gobierno ha anunciado que volverá a utilizar la plataforma tecnológica de la Cámara de Comercio para gestionar los bonos, como ya hizo en anteriores ediciones, y asumirá los gastos derivados de la ejecución.

Alicante recibirá 1,9 millones de euros de la convocatoria provincial. Como los bonos subvencionan el 50 % de cada compra, el gobierno local calcula que la campaña permitirá movilizar un total de 3,8 millones en establecimientos de proximidad, al sumar una aportación equivalente de los consumidores.

La cantidad supera la de la última edición, celebrada en 2024, cuando la Diputación asignó al Ayuntamiento 1,5 millones. Según los cálculos municipales, la diferencia eleva en más de 600.000 euros el impacto final previsto sobre el comercio de la ciudad.

La nueva campaña se desarrollará en una única fase durante aproximadamente un mes y deberá completarse antes del 31 de diciembre. Las fechas todavía no están cerradas y se decidirán con las asociaciones de comerciantes, cuyos representantes serán convocados próximamente por la Concejalía de Comercio.

También quedan por concretar la cuantía máxima que podrá utilizar cada consumidor y la posibilidad de poner en circulación distintas modalidades de bono. Las bases sí establecen que podrán participar las personas mayores de edad empadronadas en Alicante.

La concejala Lidia López ha defendido que el programa servirá para apoyar a los hogares y al comercio de proximidad y ha asegurado que la colaboración con la Cámara continuará con el mismo modelo de anteriores campañas. Su anuncio llega el mismo día en que el PSOE, pese a respaldar los 25 millones en el pleno provincial, ha advertido de que la Diputación no debería repetir los errores del pasado y ha reprochado al PP que renunciara a articular un sistema común de gestión para toda la provincia.