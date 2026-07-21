El gobierno de Barcala defiende el papel del Ayuntamiento en el hallazgo de la Venus de Alicante: "Se hizo correctamente"

El Ayuntamiento defiende el papel de los funcionarios en el reciente hallazgo de la Venus de Alicante, aunque evita pronunciarse sobre el protocolo seguido por el resto de operarios que formaron parte de los trabajos que descubrieron la pieza. El ejecutivo local que dirige Luis Barcala apunta que "todo el trabajo de los técnicos municipales se hizo correctamente" y pospone el resto de explicaciones sobre los detalles de la actuación arqueológica a la comparecencia de la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, exigida por el PSOE en el próximo pleno.

La portavoz del equipo de gobierno del PP, Cristina Cutanda, ha argumentado este martes que el trabajo realizado por los técnicos municipales tras la aparición de la cabeza romana se llevó a cabo "correctamente". En cambio, preguntada sobre si el resto de intervinientes en el descubrimiento (empresa constructora, equipo arqueológico, subcontratas...) también actuaron de acuerdo a la normativa, la edil popular ha descartado hacer más valoraciones. Las explicaciones, según ha indicado Cutanda, se ofrecerán en el pleno municipal, en el que está previsto que Nayma Beldjilali (edil de Cultura que modificó la fecha del hallazgo después de que operarios cuestionaran su versión) responda a las preguntas de la oposición.

Controversia

El relato sobre el descubrimiento de la cabeza romana, que el gobierno municipal data de los siglos I y II después de Cristo, ha despertado ciertas dudas en el seno del Consistorio, especialmente después de que los trabajadores que aseguran haber hallado la pieza hayan advertido de incongruencias en el relato del gobierno de Barcala

Es por ello que la próxima sesión del pleno municipal, prevista para el 30 de julio, contará con varios puntos relacionados con la conocida como Venus de Alicante. Por un lado, después de pedir la mediación del Ministerio de Cultura y de la Generalitat Valenciana, Compromís planteará una declaración institucional con Esquerra Unida para reanudar la investigación arqueológica en el lugar del hallazgo y encargar un informe técnico independiente que determine si las actuaciones realizadas se ajustaron a la legislación.

Por otra parte, el PSOE apuntará directamente hacia la concejala del área, Nayma Beldjilali. La edil popular también ha sido señalada recientemente por negarse a explicar lo ocurrido durante los 12 días que transcurrieron desde que fue alertada de posibles irregularidades en las adjudicaciones de Les Naus, hasta que la información llegó (según su propia versión) hasta el alcalde, Luis Barcala.

Los socialistas forzarán la comparecencia de la responsable de Cultura, que según el Reglamento Orgánico del Pleno puede ser solicitada por al menos cinco concejales, y consultarán a Beldjilali sobre si la Venus de Alicante se encontró dentro o fuera del yacimiento de La Almadraba. También pretenden saber desde el PSOE en qué fecha se encontró la cabeza: si el 20 de mayo, como afirmó inicialmente la concejala del PP, o nueve días antes, como apuntan los operarios que aseguran haberla descubierto.