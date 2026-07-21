La Hoguera Oficial de Alicante vuelve a las andadas

El concurso para elegir los artistas de las Hogueras Oficiales de Alicante vuelve este año a retrasarse después de que el Ayuntamiento adelantara durante los dos últimos ejercicios la apertura del procedimiento para intentar atraer a un mayor número de artistas. A 21 de julio, la convocatoria todavía no se ha publicado y la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, calcula que estará lista dentro de “una o dos semanas”.

La edil atribuye la demora a una cuestión administrativa. “Se están ultimando trámites, será en breve”, ha señalado este martes durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Preguntada por el motivo por el que el concurso no se ha convocado todavía, Cutanda ha explicado que “hay veces que hay más contratos en Contratación y se dilata”.

La responsable municipal confirma que no se prevén cambios en las condiciones del certamen y que el retraso responde únicamente a la tramitación interna. El nuevo calendario supone, en la práctica, abandonar el adelanto aplicado en 2024 y 2025 para que los artistas dispusieran de mayor margen antes de cerrar acuerdos con comisiones, sobre todo de Especial ante la incompatibilidad.

La diferencia con los dos últimos años resulta notable. En 2024, la licitación se inició el 29 de mayo, mientras en 2025 se adelantó todavía más, hasta el 22 de abril. En ambos casos, la presentación de propuestas quedó fijada para la primera quincena de julio.

El Ayuntamiento asumió entonces una petición del Gremio de Artistas de Hogueras. La intención era evitar que los constructores renunciaran a competir por el monumento oficial ante la necesidad de asegurar con antelación otros encargos para el siguiente ejercicio. Hasta ese cambio de criterio, el concurso solía iniciarse mucho más tarde: el 9 de agosto en 2022 y el 22 de agosto en 2023.

El concurso se convocará en una o dos semanas tras ultimar los trámites administrativos Cristina Cutanda — Concejala de Hogueras de Alicante (PP)

El adelanto, sin embargo, no logró un aumento significativo de la participación. En la convocatoria para las Hogueras de 2025 solo hubo competencia en la categoría adulta, con dos propuestas, mientras la infantil volvió a contar con una única candidatura. Para las Hogueras Oficiales de 2026, el jurado escogió de nuevo las propuestas de Pedro Espadero y Sergio Gómez, que mantuvieron así su dominio en ambas categorías.

El propio equipo de gobierno defendió el pasado año que el nuevo calendario pretendía atender las reivindicaciones del sector y facilitar la presentación de proyectos de mayor categoría. El resultado volvió a dejar una concurrencia limitada y no rompió la continuidad de los mismos artistas al frente de los monumentos oficiales.

Este año, la convocatoria regresará previsiblemente a finales de julio o principios de agosto, unas fechas más próximas a las anteriores al cambio impulsado en 2024. El ejecutivo municipal sostiene que no existe una modificación de criterio ni de las condiciones, sino un retraso provocado por la carga de trabajo del área de Contratación.