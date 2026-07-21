El incendio de un vehículo provoca retenciones de hasta cuatro kilómetros en la A-70 en Alicante

El incendio de un vehículo ha complicado este martes la circulación en la A-70 a la altura de Mercalicante, en Alicante, con retenciones de hasta cuatro kilómetros.

El coche en llamas. / INFORMACIÓN

El suceso se ha producido sobre las 10.00 horas en el punto kilométrico 20,5, cerca de la salida hacia Mercalicante y en sentido Valencia. El vehículo ha quedado envuelto en llamas, aunque el incidente no ha causado heridos.

Las retenciones han afectado a la autovía en ambos sentidos, debido tanto a la incidencia como al efecto de los conductores que reducían la velocidad al pasar por la zona. La circulación ha permanecido condicionada mientras se desarrollaban las tareas de extinción y retirada del vehículo.