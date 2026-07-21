TRÁFICO
El incendio de un vehículo provoca retenciones de hasta cuatro kilómetros en la A-70 en Alicante
El coche ha ardido cerca de la salida de Mercalicante, en sentido Valencia, y la circulación se ha complicado también en la calzada contraria
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Alicante
El incendio de un vehículo ha complicado este martes la circulación en la A-70 a la altura de Mercalicante, en Alicante, con retenciones de hasta cuatro kilómetros.
El suceso se ha producido sobre las 10.00 horas en el punto kilométrico 20,5, cerca de la salida hacia Mercalicante y en sentido Valencia. El vehículo ha quedado envuelto en llamas, aunque el incidente no ha causado heridos.
Las retenciones han afectado a la autovía en ambos sentidos, debido tanto a la incidencia como al efecto de los conductores que reducían la velocidad al pasar por la zona. La circulación ha permanecido condicionada mientras se desarrollaban las tareas de extinción y retirada del vehículo.
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