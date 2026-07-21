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TRÁFICO

El incendio de un vehículo provoca retenciones de hasta cuatro kilómetros en la A-70 en Alicante

El coche ha ardido cerca de la salida de Mercalicante, en sentido Valencia, y la circulación se ha complicado también en la calzada contraria

Incendio de un vehículo en la A-70 sentido Valencia, cerca de la salida a Mercalicante

Incendio de un vehículo en la A-70 sentido Valencia, cerca de la salida a Mercalicante

INFORMACIÓN

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P. Cerrada

J. A. Giménez

Alicante

El incendio de un vehículo ha complicado este martes la circulación en la A-70 a la altura de Mercalicante, en Alicante, con retenciones de hasta cuatro kilómetros.

El coche en llamas.

El coche en llamas. / INFORMACIÓN

El suceso se ha producido sobre las 10.00 horas en el punto kilométrico 20,5, cerca de la salida hacia Mercalicante y en sentido Valencia. El vehículo ha quedado envuelto en llamas, aunque el incidente no ha causado heridos.

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Las retenciones han afectado a la autovía en ambos sentidos, debido tanto a la incidencia como al efecto de los conductores que reducían la velocidad al pasar por la zona. La circulación ha permanecido condicionada mientras se desarrollaban las tareas de extinción y retirada del vehículo.

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