Nuevo frenazo al parque del PAU 2 de Alicante: las obras se prolongan hasta septiembre

El parque del PAU 2 vuelve a incumplir su calendario después de más de dos años de paralización y una larga sucesión de anuncios. La Junta de Gobierno Local ha ampliado dos meses el plazo concedido a la empresa Imesapi para terminar las obras, cuya finalización pasa ahora del 19 de julio al próximo 19 de septiembre.

La nueva demora llega cuatro meses después de que el alcalde, Luis Barcala, celebrara públicamente “el avance de las obras” y pronosticara que el barrio tendría su nuevo pulmón verde durante este verano. El contrato, adjudicado por 3,37 millones de euros, establecía seis meses de ejecución desde el comienzo de los trabajos el pasado 19 de enero.

La constructora solicitó la prórroga el 18 de junio al considerar que varias circunstancias ajenas a su responsabilidad habían alterado el desarrollo previsto. La dirección facultativa municipal ha respaldado sus argumentos y concluye que el retraso no resulta imputable a la adjudicataria.

Entre las causas aparecen las lluvias registradas durante febrero, marzo y abril. La empresa cifra en 19 días hábiles el tiempo perdido por las dificultades para utilizar la maquinaria, los encharcamientos en distintas zonas y la necesidad de reconstruir espacios afectados por el agua.

El episodio más prolongado tuvo lugar en marzo, cuando las precipitaciones impidieron trabajar durante doce días. En abril, las lluvias llenaron las excavaciones preparadas para las zapatas de las estructuras y afectaron también a la entrada utilizada como zona de acopio.

La contratista alega asimismo un retraso de tres semanas en la llegada de materiales para el sistema de riego y la estabilización de los taludes. Según expone en el expediente, parte de estos suministros procede de países afectados por la guerra en Oriente Medio.

Plantar especies

La tercera razón obliga directamente a trasladar parte de los trabajos hasta después del verano. La empresa considera necesario esperar al 1 de septiembre para plantar especies arbustivas y tapizantes, al advertir de que las altas temperaturas y la evaporación durante julio y agosto podrían provocar su deshidratación y la muerte de buena parte de los ejemplares.

Los técnicos municipales avalan la ampliación y añaden que la coincidencia de la fase final con los meses más calurosos responde también a los plazos administrativos seguidos para contratar y comenzar las obras. El acuerdo no modifica el precio del contrato y se limita a fijar el nuevo final de los trabajos para el 19 de septiembre.

El retraso añade un nuevo capítulo a un proyecto comprometido por Barcala en 2018 y marcado desde entonces por numerosos contratiempos. La primera obra quedó detenida en febrero de 2023, cuando la anterior constructora renunció después de alegar el aumento de los costes y tras varios desacuerdos sobre los plazos.

La salida de aquella empresa dejó alrededor del 60 % de la actuación pendiente. Durante más de dos años, los 20.000 metros cuadrados situados entre las avenidas Isla de Corfú y Deportista Isabel Fernández permanecieron convertidos en un recinto de obra cerrado, con vegetación seca y escasos avances visibles.

El Ayuntamiento encargó en 2024 un nuevo proyecto para completar el parque y volvió a presentarlo públicamente en abril de 2025. En aquel momento anunció que las obras saldrían a licitación en mayo, comenzarían a finales de ese mismo año y estarían terminadas en 2026.

Reinicio efectivo

El reinicio efectivo no llegó hasta el pasado 19 de enero, una vez adjudicado el contrato a Imesapi y aprobado el plan de seguridad y salud. Los primeros trabajos se concentraron en la limpieza, el desbroce y la comprobación del estado de las canalizaciones y otros elementos ejecutados durante la etapa anterior.

Dos meses después, Barcala visitó el recinto junto a responsables municipales de Urbanismo e Infraestructuras y aseguró que los trabajos estarían terminados “en pocos meses”. El contrato situaba entonces la conclusión a mediados de julio, una previsión que ya había generado dudas entre los vecinos por el ritmo que apreciaban sobre el terreno.

La Asociación de Vecinos del PAU 2 había advertido en marzo de que apenas observaba avances más allá de la retirada de maleza. Su presidente, Miguel Ángel Gracia, reclamó que esta segunda reanudación fuera definitiva y consideró que supondría “un fracaso” que el parque volviera a quedar sin terminar.

El proyecto contempla un escenario con grada, tres zonas de juegos infantiles con elementos adaptados, una tirolina de 28 metros y nueve toboganes para salvar los desniveles. También incluye un área de calistenia, un circuito biosaludable, pistas de petanca, un muro de escalada, zonas de descanso y nuevos espacios con arbolado y vegetación.

La nueva prórroga aleja definitivamente la apertura del calendario previsto para este verano. Si no aparecen más contratiempos, el parque que el barrio espera desde hace años deberá quedar concluido a finales de septiembre, casi ocho meses después del último reinicio y más de tres años y medio después de la paralización de la primera obra.