La ola de calor llega a Alicante con noches bochornosas y un próximo jueves con 45°C en la Vega Baja

Desde hoy martes hasta el jueves queda activado el aviso por la ola de calor en la que, según la Agencia Estatal de Meteorología, el jueves podría dejarnos temperaturas de hasta 45 grados en el interior de la Vega Baja.

Este martes queda marcado por las altas temperaturas tanto en el interior como en el litoral, además de una sensación térmica especialmente acusada por la humedad en la costa. Hoy, las temperaturas máximas se esperan en Elda, con hasta 40 grados; le sigue Alcoy, con 39; Orihuela, con 38 y Elche alcanzará los 37. EN Alicante, Benidorm, Torrevieja y Dénia, las zonas de costa, las temperaturas tenderán a ser más contenidas, aunque no así la sensación térmica que se disparará hasta valores próximos o superiores a los 40 grados.

Noches asfixiantes (que irán a peor)

"Alcoy 32 ºC, Utiel y Requena cerca de 30 ºC, media comarca de los Puertos a 30 ºC, algunos pueblos del Comtat a 33 ºC, buena parte de la costa 27-29 ºC con humedades del 90 %...", son las temperaturas que se registraron el lunes 21 a las 0.20 horas, según ha comunicado Avamet (Associació Valenciana de Meteorologia) que ha subrayado que este "panorama" irá "a peor" los próximos días.

Hoy martes el aviso será amarillo en el interior y litoral sur: solo queda sin alerta de la Aemet el litoral norte, que abarca El Comtat, la Marina Alta y parte de la Marina Baixa.

Alicante

Alicante tendrá un martes de calor húmedo, con nubes altas durante buena parte del día, claros al final y sin lluvia prevista. Las temperaturas se moverán entre 26 y 34 grados, pero la sensación podrá acercarse a los 40 grados por la humedad, especialmente desde mediodía. El viento soplará flojo, de componente este y sureste, con giro a poniente al final.

Elche

Elche afronta una jornada de calor muy intenso, con nubes altas por la mañana, cielo poco nuboso por la tarde y sin precipitaciones. La mínima será de 25 grados y la máxima alcanzará los 37, aunque la sensación podrá subir hasta unos 44 grados por la combinación de calor y humedad. El viento será flojo, primero de levante y después de componente sur, y la zona queda condicionada por la ola de calor.

Benidorm

En Benidorm pesará sobre todo la humedad, con cielo de nubes altas, ausencia de lluvia y una noche muy cálida. Las temperaturas irán de 26 a 33 grados, pero la sensación térmica podrá rondar los 40 grados en los momentos más incómodos del día. El viento será más notable por la tarde, de componente norte, con posibles golpes fuertes; el archivo no precisa si el aviso es amarillo o naranja en esta zona.

Elda

Elda vivirá un martes de calor extremo, con intervalos nubosos por la tarde, una posibilidad baja de lluvia débil en las horas centrales y ambiente muy exigente. El termómetro irá de 25 a 40 grados, con sensación similar y humedad más contenida que en la costa. El viento del sur soplará moderado y podrá dejar rachas vivas por la tarde.

Torrevieja

Torrevieja tendrá un día estable, poco nuboso y sin lluvia, pero con bochorno acusado por la humedad. Las temperaturas se situarán entre 25 y 33 grados, aunque la sensación podrá elevarse hasta unos 42 grados en los tramos más calurosos. El viento será flojo, de componente este y sureste, y la jornada queda marcada por la ola de calor en el litoral sur.

Orihuela

Orihuela mantendrá un ambiente de calor intenso, con nubes altas, cielo poco nuboso a ratos y sin precipitaciones durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 26 y 38 grados, pero la sensación podrá llegar a unos 41 grados, con humedad alta al inicio y al final del día. El viento de levante soplará flojo a moderado; el XML no incorpora el nivel oficial del aviso, aunque el episodio de calor será claro.

Alcoy

En Alcoy el martes será muy cálido, con cielo poco nuboso por la mañana, intervalos nubosos por la tarde y posibilidad de lluvia débil durante las horas centrales. Las temperaturas irán de 26 a 39 grados, con sensación cercana a los 40 grados y humedad relativamente baja. El viento será flojo, con tramos de calma por la tarde, en una jornada condicionada por la ola de calor en el interior.

Dénia

Dénia tendrá un martes más nuboso que otros puntos del litoral, con intervalos y nubes altas, baja posibilidad de lluvia al inicio y ambiente muy húmedo. El termómetro se moverá entre 25 y 33 grados, pero la sensación podrá dispararse hasta unos 43 grados por la humedad, especialmente a primeras horas y al mediodía. El viento soplará de norte y nordeste, en general moderado.