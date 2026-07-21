Una plataforma de equipos directivos denuncia que el plan provisional de confort térmico en las aulas se reduce a la compra de aires acondicionados portátiles

La plataforma Equips Directius Crítics ha denunciado que las medidas provisionales para que los centros educativos soporten las sucesivas olas de calor, no ofrece una respuesta estructural ni adaptada a las necesidades reales de los centros, sino que reduce prácticamente toda la actuación inmediata a la compra de aparatos portátiles de aire acondicionado mediante la instrucción de «medidas provisionales para la mejora del confort térmico»,

La instrucción de la conselleria de Educación, presidida por Carmen Ortí, del PP, establece que su objeto es regular la adquisición, instalación y uso de estos equipos como medida temporal hasta la ejecución del Plan EduClima. Equips Directius Crítics considera "especialmente grave" que, después de años de episodios de altas temperaturas, de aulas con temperaturas incompatibles con una actividad educativa normal y de reiteradas denuncias por parte de las comunidades educativas, la respuesta inmediata de la Administración sea enviar dinero a los centros para que compren aparatos portátiles, busquen instaladores, comprueben la potencia eléctrica, calculen las necesidades térmicas de las aulas, gestionen los contratos, inventaríen los equipos y asuman la justificación económica y administrativa.

"Una vez más, los equipos directivos de los centros se convierten, por imposición administrativa, en técnicos de climatización, electricistas, responsables de prevención, gestores de contratación y supervisores de obras, cuando su función principal debería ser pedagógica y organizativa", señala el colectivo en un comunicado.

Una solución para realidades diferentes

"No todos los centros educativos presentan las mismas necesidades", señala el comunicado. "No es comparable un edificio nuevo con una escuela construida hace setenta años; un aula bien aislada con otra situada en la última planta orientada al sur; una instalación eléctrica moderna con otra que no puede soportar el funcionamiento simultáneo de varios aparatos", denuncian. La Conselleria "ofrece prácticamente una única respuesta: aparatos portátiles con tubos de evacuación por las ventanas". La instrucción "reconoce" que estos equipos necesitan estar cerca de una toma de corriente y de una ventana, expulsar el aire caliente al exterior, disponer de espacio libre a su alrededor e instalar materiales que permitan cerrar o aislar el hueco de la ventana.

Esto significa que, "en muchas aulas, la supuesta solución conllevará tubos atravesando ventanas, adaptaciones provisionales, pérdida de espacio, ruido continuo, gestión de condensados y un elevado consumo eléctrico". Además, los equipos portátiles "no resuelven adecuadamente" la necesaria renovación del aire, ya que ventilar las aulas obligará a abrir las ventanas y reducirá el efecto de la refrigeración.

Equips Directius Crítics ha denunciado que, aunque la instrucción afirma que complementa la normativa de 2023 sobre confort térmico, la dotación económica no puede destinarse con seguridad a cualquier actuación prevista en aquella instrucción. Los centros no pueden decidir libremente invertir el dinero en toldos, pérgolas, persianas, láminas solares, ventiladores de techo, árboles, mejoras de aislamiento, protección de fachadas u otras soluciones pasivas y permanentes que, en muchos casos, serían más eficientes y adecuadas.

"Se habla de confort térmico, pero no se permite que cada comunidad educativa, con el asesoramiento técnico correspondiente, elija la medida más adecuada para su edificio", han señalado. "Esta falta de flexibilidad puede provocar situaciones absurdas: centros que necesitan urgentemente sombras o protecciones solares, pero que solo pueden gastar la dotación en aparatos portátiles; edificios que no soportan el consumo eléctrico de los equipos; o escuelas que no pueden instalarlos adecuadamente por las características de las ventanas y de los espacios".