El PP saca adelante con el apoyo de los placeros la normativa de Mercados que flexibiliza la hostelería

El gobierno municipal del PP saca adelante la nueva normativa de Mercados, que flexibiliza las condiciones de los puestos de hostelería, con el apoyo de los placeros. El borrador de la nueva ordenanza, que descarta fijar un límite a los puestos de restauración y permite la instalación de mesas y sillas, ha salido adelante en el Consejo Local de Comercio con un 73 % de apoyo y el único rechazo del PSOE, Compromís y CC OO.

Aunque el Ayuntamiento de Alicante avanzó hace un año su intención de controlar los puestos de hostelería dentro de los mercados municipales, el gobierno municipal ha terminado reconociendo que no limitará los puestos de hostelería en los mercados municipales. La concejala de Comercio, Lidia López, señaló que la normativa europea no permite fijar un porcentaje máximo de negocios de restauración en los espacios de abastos, por lo que la ordenanza validada este martes, y que espera su aprobación definitiva tras el verano, dejará fuera la principal reivindicación de los placeros: que estos establecimientos no superen el 12 % del total de comercios.

La concejala popular ha agradecido al término de la reunión "las aportaciones y amplio respaldo del Consejo", al mismo tiempo que ha reafirmado que, con esta normativa, "se avanza para seguir mejorando la gestión de los equipamientos municipales en un contexto en el que los mercados viven su mejor momento de ocupación y ventas".

Según ha detallado el gobierno municipal, la norma se compone de 120 artículos agrupados en un título preliminar y cuatro títulos, diez disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. La propuesta llevada al Consejo modifica y actualiza un total de 69 de estos articulos para "diversificar los productos de venta de los mercados y ordenar los puestos en respuesta a las demandas de los consumidores y la modernización de la actividad tradicional de los Mercados".

En este sentido, la presidenta de la Asociación de Comerciantes Concesionarios en Mercados Municipales de Alicante, Aida Roque, ha asegurado que su apoyo a la normativa se debe a la introducción de aportaciones en el borrador. Principalmente, los placeros defienden que aunque la ordenanza funciones como "paraguas" para todos los mercados, es preciso elaborar un documento específico para cada centro de abastos.

Horarios ampliados

La propuesta de modificación para la Ordenanza Municipal de Mercados del gobierno de Barcala, respaldada ahora por el Consejo, incluye importantes novedades relativas con los puestos dedicados a la hostelería. Este tipo de establecimientos, que hasta ahora se encontraban vagamente regulados, contarán ahora con "la posibilidad de disponer de horarios ampliados dentro del límite aprobados por el Ayuntamiento, respetando las tareas de limpieza, mantenimiento y seguridad del recinto y el horario máximo fijado para el cierre del Mercado".

El objetivo del cambio normativo, según el Consistorio, es "promover la competitividad, el emprendimiento y la viabilidad de los mercados municipales, a la vez que mejorar su gestión y conseguir dar respuesta a las nuevas demandas de consumo, además de atraer a un nuevo público y generar sinergias entre el comercio y el ocio". Al respecto, se fija el establecimiento de "zonas o actividades destinadas a nuevas modalidades de productos alimentarios, actividades de restauración y cualquier otra que complemente y contribuyan a la mejora de la oferta de servicios a los consumidores".

Además, se introducirá también la posibilidad de que estos establecimientos soliciten permiso para instalar mesas y sillas en las zonas comunes de los mercados, siempre que respeten unos espacios mínimos de paso. Tras las propuestas del Consejo Local de Comercio, el documento se llevará a la aprobación de la Junta de Gobierno, y se abrirá un período de alegaciones de seis días. La meta del PP es que la aprobación plenaria del documento pueda producirse en el mes de septiembre.