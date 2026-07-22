La Aemet decreta el aviso rojo para el sur de la provincia de Alicante: hasta 45°C, viento y granizo

Situación meteorológica muy adversa este jueves, especialmente en la Vega Baja y el resto del litoral sur de Alicante: la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado aviso rojo (nivel máximo) debido a las temperaturas de hasta 44 y 45°C que se esperan sumadas a las rachas de viento fuertes con posibilidad de granizo. También se ha decretado aviso amarillo por tormentas en el interior de la provincia para la tarde de hoy miércoles.

"Con tanto calor también se podrán formar tormentas, sobre todo en Alicante, donde hay aviso activado mañana por tormentas que podrán dejar ráfagas muy fuertes de viento", señalan desde la Aemet. Además de los avisos rojos mañana por temperaturas máximas, el aviso es naranja en el resto de Valencia, Alicante y en el interior sur de Castellón.

Esta tarde también se ha decretado aviso amarillo por tormentas en el interior de la provincia para hoy, miércoles 22 de julio.

Desde MeteOrihuela y Proyecto Mastral se han hecho también eco del aviso, tratando de hacer la máxima difusión posible: "Se veía venir. La Aemet acaba de activar el aviso rojo (peligro extraordinario para la población) por calor para mañana jueves (23/07/2026) en el sur de Alicante y amplias zonas Región de Murcia. Hasta 44-45°C en valles interiores, en áreas de hondonada.", señalan desde la cuenta de difusión meteorológica oriolana.

Aemet ha adjuntado en redes un mapa al detalle detalle de las zonas afectadas por el aviso rojo:

Municipios en aviso rojo y naranja

A lo largo de la jornada de este miércoles, se ha elaborado un listado con municipios en aviso rojo por altas temperaturas En la provincia alicantina, los municipios incluidos en el nivel de alto riesgo o rojo se concentran especialmente en comarcas del interior, como El Vinalopó Mitjà, L’Alcoià, L’Alt Vinalopó y algunos puntos de L’Alacantí. En estas zonas las altas temepraturas pueden tener un impacto relevante sobre la salud, especialmente en las horas centrales del día y entre la población más vulnerable, por lo que se ruega tomar precauciones: hidratarse, no exponerse al sol ni realizar actividades que puedan suponer un riesgo. Puedes consultar aquí el listado de localidades en alerta roja y naranja.