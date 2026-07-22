Sin aire acondicionado en el Mercado de Benalúa de Alicante en pleno verano: "Es inhumano"

Comprar estos días en el Mercado de Benalúa se ha convertido en una actividad de riesgo. Los placeros denuncian que el aire acondicionado lleva averiado desde hace meses, pese a que en abril advirtieron al Ayuntamiento de la situación, y que tanto trabajadores como clientes deben soportar temperaturas de hasta 37 grados en el interior del establecimiento. Una situación que se ha traducido en molestias para los usuarios, un descenso considerable de la recaudación y gran indignación entre los propietarios de los puestos.

Este miércoles, la imagen del Mercado de Benalúa poco después del mediodía era prácticamente de vacío. "Me está afectando mucho a nivel de género porque normalmente gasto uno o dos sacos diarios de hielo y estamos echando ya hasta cuatro o cinco para que el pescado aguante", señala María Jesús. En cuanto al público, afirma que "comprar a 37 grados no es agradable", por lo que cuando llegan las 13:00 horas "ya no queda nadie y toca recoger el producto".

"No se puede comprar ni trabajar"

El problema, según apunta la propietaria de la pescadería, es que "el aire acondicionado es muy antiguo y en los últimos diez años nunca ha funcionado bien del todo". Pese a ello, la situación se ha agravado este 2026, cuando la maquinaria ha dejado de funcionar definitivamente: "Se advirtió en abril, dando aviso al Ayuntamiento para que reparasen los aparatos, pero cuando han ido a encenderlo, directamente no va", añade.

Condensación en el mostrador de una pescadería del Mercado de Benalúa. / Héctor Fuentes

"Aquí no se puede vivir, trabajar ni comprar... Es una vergüenza", sostiene Lorena, empleada de una panadería, quien también remarca que "está bajando mucho la clientela y se hace la mitad de caja, algún cliente incluso nos ha dicho que no vendrá hasta que pongan el aire". El año pasado, recuerda, "el aire ya iba flojito", pero ahora, "desde que ha empezado el calor es horrible". De hecho, la trabajadora sostiene que el pasado sábado tuvo que marcharse de su puesto de trabajo. "Me fui vomitando a urgencias y me atendieron por un golpe de calor, tengo el informe médico", afirma.

Al igual que sus compañeras, Miguel Ángel recuerda que el problema empezó a ser verdaderamente grave a principios de verano: "Preguntamos por qué no funcionaba y nos dijeron que había que esperar a que hubiera presupuesto para repararlo". En su caso, al frente de una carnicería, opina que la situación "afecta mucho al género, que se estropea, se reseca y aguanta menos tiempo en buen estado", lo que obliga a los placeros a "tirar algunas cosas que ya no se pueden vender". Al margen del efecto sobre el negocio, el comerciante centra el foco en su propia situación: "Esta forma de trabajar, a 37 grados, es insoportable. Cada vez que viene un cliente, el calor es el motivo de conversación, y algunos han dejado de venir porque así no pueden comprar".

Reparación sin fecha

Este mismo miércoles, los placeros apuntan que han acudido operarios municipales a realizar unos trabajos de reparación sobre la maquinaria, pero que no se ha resuelto el problema. "Han retirado las máquinas antiguas, han traído unas nuevas y nos han dicho a lo mejor el viernes pueden poner una en marcha de forma provisional, pero no sabemos si tendremos algo de aire o no tendremos nada", indica Aitor, dueño de otra carnicería.

En cualquier caso, lamentan que se trata de una solución provisional: "Nos han dicho que tienen que renovar todos los conductos", sostiene. Una actuación que, dada la magnitud de la reparación y el trabajo acumulado de los instaladores durante el verano, no tiene fecha de ejecución, de acuerdo con las explicaciones de los placeros.

Desde la Asociación de Comerciantes de los Mercados Municipales de Alicante, su presidenta, Aida Roque, recuerda que la necesidad de revisar la maquinaria en los cuatro centros de abastos de la ciudad viene siendo advertida al Ayuntamiento y a la concejalía responsable desde abril. "En el mes de mayo la situación empeoró y los equipos dejaron de funcionar. En junio, finalmente, vinieron unos técnicos y confirmaron que los aparatos debían ser sustituidos", ha manifestado Roque.

"Posteriormente, se nos notificó que durante la semana del 6 de julio se retirarían los aparatos antiguos para que la semana del 13 pudieran empezar con la instalación de los nuevos. A día de hoy, están los aparatos nuevos, pero siguen sin instalarse ni estar en funcionamiento, según se nos ha dicho, porque está pendiente una pieza para la instalación", ha añadido.

Según la presidenta de los mercados, "la situación es especialmente preocupante" debido a que "los comerciantes, al igual que los usuarios, están soportando unas condiciones difíciles e insoportables durante varias olas de calor", lo que supone "consecuencias económicas para los comerciantes, con pérdidas en géneros, menor afluencia de público, e incluso algunos concesionarios que están haciendo un esfuerzo adicional para comprar ventiladores y buscar soluciones provisionales".