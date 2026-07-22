El aire polar dará un respiro a la Comunitat Valenciana, pero Alicante seguirá con noches de hasta 25 grados

La tercera ola de calor del verano afronta sus últimas jornadas con temperaturas muy elevadas en la Comunitat Valenciana, pero el alivio no llegará con la misma intensidad a todos los territorios. Una masa de aire más fresca procedente del Atlántico comenzará a extenderse por España a partir del viernes y provocará un descenso generalizado de los termómetros durante el fin de semana. En el litoral de Alicante, sin embargo, la bajada será más limitada y las noches continuarán siendo especialmente cálidas.

Así lo explica el meteorólogo alicantino Samuel Biener en una predicción publicada por Meteored España, en la que anticipa la irrupción de una masa de aire de origen polar y un aumento de la inestabilidad. El episodio traerá temperaturas más soportables a buena parte de la Península, además de tormentas que podrían ser fuertes en varias comunidades. El cambio, no obstante, será breve: los modelos apuntan a un nuevo repunte térmico durante la próxima semana.

Hasta 45 grados en algunas comarcas valencianas

Antes de que llegue el refrescamiento, el calor todavía puede intensificarse. Según Biener, las temperaturas diurnas tocarán techo este jueves en algunas comarcas de la Comunitat Valenciana y de la Región de Murcia, donde las máximas podrían aproximarse puntualmente a los 45 grados.

La previsión está condicionada por varios elementos que pueden contener el ascenso de los termómetros, como la presencia de polvo sahariano, la entrada de la brisa marítima o el crecimiento de nubosidad durante la tarde. Aun así, Meteored advierte de que las noches continúan siendo asfixiantes en las zonas próximas al Mediterráneo, donde el calor acumulado durante el día dificulta que las temperaturas desciendan de forma significativa.

La ola de calor se desata en Alicante: reventón térmico en Elda y Petrer y tormenta en Banyeres / MeteoVinalopó

El cambio comenzará a notarse desde el viernes, cuando el aire más fresco avanzará desde el noroeste hacia el sureste peninsular. La bajada será progresiva y alcanzará a la Comunitat Valenciana más tarde que a las regiones del norte y del interior. Además, será más moderada en la costa sureste, por lo que el descenso puede ser menos evidente en Alicante y en otros puntos del litoral mediterráneo.

Qué significa que llegue aire polar en pleno verano

La expresión “aire polar” puede resultar llamativa en plena canícula, pero hace referencia al lugar en el que se origina la masa de aire, en este caso el Atlántico norte.

Durante su desplazamiento hacia la Península, el aire sobrevuela las aguas oceánicas y llega considerablemente atemperado. En verano, su principal efecto es provocar un refrescamiento, favorecer una mayor inestabilidad atmosférica y aumentar la posibilidad de tormentas.

El descenso estará relacionado también con una bajada de latitud del chorro polar y con el paso de una vaguada o una dana sobre España. Esta configuración permitirá la entrada de aire frío en las capas altas de la atmósfera y puede generar tormentas más extensas e intensas que las registradas durante los últimos días.

Alicante seguirá sin bajar de los 24 o 25 grados

El contraste entre el interior peninsular y la costa mediterránea será especialmente acusado durante las madrugadas. Si se mantienen las previsiones del modelo europeo, algunas capitales del interior podrían amanecer el domingo con valores de entre 10 y 12 grados.

La situación será muy diferente en Alicante. La capital alicantina, junto con Almería, Málaga y Murcia, podría continuar sin bajar de los 24 o 25 grados durante la noche. Por tanto, aunque el aire polar permitirá frenar el calor extremo y normalizar las temperaturas en numerosas zonas, no pondrá fin de inmediato a las noches tropicales o tórridas en la Costa Blanca.

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El episodio de tormentas se concentrará sobre todo el sábado y afectará con mayor intensidad al tercio norte de España. En la fachada mediterránea, la evolución dependerá de la posición exacta del aire frío y de otros factores locales, por lo que será necesario seguir las actualizaciones de los modelos para determinar el alcance de la inestabilidad en la Comunitat Valenciana.

El alivio será pasajero

El refrescamiento no parece que vaya a prolongarse durante muchos días. El lunes, las temperaturas comenzarían a recuperarse en el centro y el oeste de España, mientras que ese día todavía podrían descender en el sureste, incluida la provincia de Alicante.

A partir del martes, la mayoría de los escenarios analizados por Meteored contemplan la llegada de una nueva advección de aire extremadamente cálido. El patrón sería similar al de las últimas semanas: altas presiones sobre el entorno peninsular, una bolsa de aire frío cerca de las Azores y una corriente cálida procedente de latitudes más bajas.

Todavía es pronto para concretar la duración y la intensidad de ese posible episodio, pero las previsiones señalan al sur y al sureste peninsular como las zonas que podrían resultar más afectadas. De confirmarse, Alicante pasaría de un alivio moderado durante el fin de semana a un nuevo ascenso acusado de las temperaturas pocos días después.