Alicante cierra los parques, el Castillo de Santa Bárbara y veladores ante el aviso rojo

El Ayuntamiento de Alicante ha acordado el cierre de los parques, jardines y zonas de arbolado, del Castillo de Santa Bárbara y de los veladores de la vía pública desde las 17.00 de este jueves ante el aviso amarillo por tormentas y fuertes vientos, que pueden alcanzar los 160 kilómetros por hora. Asimismo, el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) volverá a abrir sus puertas entre las 11 y las 19 horas del jueves para hacer frente al aviso rojo por calor emitida por el Centro de Emergencias de la Generalitat y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevén temperaturas de hasta 34 grados y una sensación térmica de 42 en el término municipal, con especial incidencia entre las 12 y las 20 horas.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha convocado este miércoles el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) del Ayuntamiento para poner en marcha medidas preventivas ante esta doble alerta por calor y fuertes rachas de viento, cuyos valores máximos de hasta 160 kilómetros por hora se podrían alcanzar entre las 18 y las 19 horas del jueves. El Cecopal, que volverá a reunirse en la tarde de este miércoles, ha activado el Plan Territorial en fase de preemergencia y seguimiento, se han adoptado medidas preventivas y se recomienda a la población que extreme las medidas de precaución.

Además del cierre de los parques y zonas de arbolado como la Explanada, del castillo y de los veladores, que se activará a las 17.00 del jueves, el Ayuntamiento también izará a esa misma hora en todas las playas del término municipal la bandera roja con prohibición de baño, al tiempo que pide la retirada de sombrillas y otros elementos móviles que se puedan ver afectados por el viento. Del mismo modo, se suspenden el mercadillo de Urbanova, el concierto infantil programado en la Plaza del Ayuntamiento dentro del ciclo 'Verano de Músicas' y la visita del jurado del concurso de calles engalanadas de las fiestas del barrio de San Gabriel, al tiempo que se restringe cualquier instalación durante la tarde y se requiere el aseguramiento de los elementos festivos que ya estén instalados.

La concejalía de Deportes ha decretado el cierre de las instalaciones deportivas municipales al aire libre a partir de las 14.00 horas del jueves. Asimismo, desde el área de Turismo se ha acordado que en las playas de Alicante se informe por megafonía de las altas temperaturas y de las medidas preventivas, así como en los paneles que dan acceso a las playas se mantendrán también activas las alertas informativas y las recomendaciones preventivas. Por su parte, Educación ha avisado a los colegios y centros educativos de la previsión de fuertes rachas de viento para que retiren elementos y objetos móviles de los patios.

Asimismo, el Ayuntamiento hace una llamada a todos los ciudadanos para que aseguren los toldos, macetas y otros elementos de terrazas y ventanas de sus domicilios que puedan ser desplazados por el viento. Con carácter preventivo, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) reforzará su plantilla con carácter preventivo con una dotación de 16 a 22 horas y la Policía Local hará lo propio durante el turno de tarde.

Apertura del Centro de Acogida y Urgencias Sociales ante la ola de calor

Las medidas puestas en marcha incluyen también la activación del dispositivo de climatología adversa para personas sin hogar por parte de la concejalía de Bienestar Social, con la apertura del segundo gimnasio del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) entre las 11.00 y las 19.00 horas. Desde Bienestar Social también se mantiene el control de los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran los más de 1.600 usuarios de teleasistencia y Servicio de Atención a Domicilio municipal, en su mayoría personas mayores y dependientes, que durante estos días reciben consejos y recomendaciones para evitar golpes de calor y a los que se hace un seguimiento para comprobar que se encuentran bien.

Además, los centros sociales y los centros municipales de mayores mantienen abiertas sus puertas en horario de mañana y tarde, para ofrecer un refugio climático ante las altas temperaturas del exterior. El Ayuntamiento traslada a los ciudadanos que presten especial atención a las personas mayores, niños y enfermos, evitando exponerse al sol, vestir ropa ligera y cubrir la cabeza, beber agua para estar hidratados y evitar el ejercicio físico prolongado, sobre todo en las horas centrales del día, así como permanecer en habitaciones frescas.

Cancelación del concierto dedicado al foguerer y barraquer infantil

En la misma línea, la Federació de les Fogueres de Sant Joan ha comunicado la cancelación del concierto del Foguerer y Barraquer Infantil previsto para este jueves, 23 de julio.

El ente gestor de la Fiesta ha indicado, después de que la Agencia Estatal de Meteorología haya activado el aviso rojo por calor extremo y fuertes rachas de viento, que su “máxima prioridad es la salud y el bienestar de todas las personas”.

“Ante el riesgo que conlleva, hemos decidido que lo más responsable es no exponer a los niños y las niñas a esta situación climática adversa”, ha apuntado el organismo que dirige David Olivares. La fecha alternativa de su celebración será el próximo 13 de agosto, a las 20:00h, en el mismo lugar: la plaza del Ayuntamiento. Por el mismo motivo, la sede de la Federació permanecerá cerrada al público durante el jueves.