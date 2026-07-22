Aviso amarillo y humedad asfixiante: la ola de calor deja tormentas, reventones cálidos y más de 40°C de sensación térmica en Alicante

Alicante se mantiene en aviso amarillo por la ola de calor, que podría dejarnos mañana hasta 45°C de temperatura en el interior de la Vega Baja, según la Agencia Estatal de Meteorología. Durante la jornada de hoy, las temperaturas se mantienen más contenidas de lo que se espera para mañana, aunque la sensación térmica superior a los 40 grados en muchas zonas del territorio harán de esta otra jornada asfixiante más. Ayer, la ola de calor dejó un reventón térmico en Elda y Petrer, además de una fuerte tormenta en Banyeres.

El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha contado en La Entrevista de INFORMACIÓN TV que esta ola de calor "va a superar todos los récords".

La ola de calor se desata en Alicante: reventón térmico en Elda y Petrer y tormenta en Banyeres / MeteoVinalopó

Días y noches de bochorno

La humedad elevada hará que la sensación térmica sea más alta que los valores reales en muchos puntos del litoral y prelitoral. En zonas como la capital alicantina, las temperaturas no superarán los 33 grados, aunque la sensación térmica podrá superar los 40°C .

Las noches serán también más cálidas en el litoral, donde se esperan al menos 26°C en el mercurio en Alicante, Benidorm y Torrevieja: el bochorno también hará que la sensación térmica sea notablemente más alta.

Alicante

Alicante vivirá un miércoles de bochorno acusado, con cielo poco nuboso, nubes altas por la tarde y sin lluvia prevista. Las temperaturas irán de 26 a 33 grados, aunque la humedad será muy elevada y la sensación podrá acercarse a los 41 grados. El viento soplará flojo de levante y sureste, con giro a poniente al final; la zona queda bajo aviso amarillo por calor.

Elche

Elche tendrá una jornada de calor húmedo, con bruma al inicio, cielo poco nuboso durante el día y ausencia de precipitaciones. El termómetro se moverá entre 25 y 35 grados, pero la sensación podrá subir hasta unos 42 grados por la humedad, que será muy alta a primeras y últimas horas. El viento será flojo a moderado, con predominio del sur y del este; se mantiene el aviso amarillo por calor.

Benidorm

En Benidorm dominará la estabilidad, con cielo poco nuboso, nubes altas por la tarde y sin lluvia. Las temperaturas oscilarán entre 26 y 33 grados, aunque la humedad, especialmente alta al final del día, elevará la sensación hasta unos 38 grados. El viento será flojo, con cambios de dirección entre poniente, levante y suroeste; el episodio provincial se mantiene en aviso amarillo por calor.

Elda

Elda afrontará un miércoles de calor intenso, con cielo despejado por la mañana, poco nuboso después y sin lluvia. Las temperaturas bajan respecto a jornadas extremas, pero seguirán altas, entre 23 y 37 grados, con sensación de hasta 41 grados y humedad elevada al final del día. El viento del sur podrá soplar con rachas moderadas; el interior alicantino permanece en aviso amarillo por calor.

Torrevieja

Torrevieja tendrá un día de bochorno persistente, con cielo nuboso por la mañana, nubes altas por la tarde y sin precipitaciones. La temperatura quedará entre 26 y 32 grados, pero la humedad, muy alta durante toda la jornada, hará que la sensación pueda alcanzar unos 41 grados. El viento del sureste será moderado y podrá notarse en la costa; el litoral sur sigue con aviso amarillo por calor.

Orihuela

Orihuela mantendrá un ambiente de calor muy marcado, con más nubosidad por la mañana, claros por la tarde y sin lluvia. Las temperaturas irán de 24 a 36 grados, aunque la sensación térmica podrá rondar los 42 grados por la humedad elevada, sobre todo al inicio y al final del día. El viento de levante soplará moderado y tenderá a calmar por la noche; la zona queda en aviso amarillo por calor.

Alcoy.

Alcoy vivirá una jornada de calor acusado, con cielo despejado por la mañana, poco nuboso después y solo una posibilidad muy baja de lluvia al inicio. El termómetro irá de 25 a 38 grados, con sensación que podrá llegar a unos 41 grados y humedad más notable por la noche. El viento será flojo, de componente norte y oeste; el interior está en aviso amarillo por altas temperaturas.

Dénia

Dénia comenzará el miércoles con cielo cubierto o nuboso, aunque tenderá a abrirse con el paso de las horas, sin lluvia prevista. Las temperaturas oscilarán entre 25 y 33 grados, pero la humedad será muy alta y la sensación podrá alcanzar unos 38 grados, especialmente en las horas centrales y por la tarde. El viento alternará norte y sur, flojo a moderado; la provincia mantiene aviso amarillo por calor.