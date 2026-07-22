Alicante Urbana: tres generaciones de innovación inmobiliaria y compromiso con el futuro de la provincia

Con una sólida trayectoria respaldada por tres generaciones dedicadas al desarrollo inmobiliario, Alicante Urbana se ha consolidado como un referente de máxima confianza en el sector. A lo largo de su historia, la compañía se ha caracterizado por un espíritu visionario que la sitúa como una firma pionera en el desarrollo de tipologías y ubicaciones con proyección de futuro, adelantándose a las dinámicas del mercado en áreas emblemáticas como el PAU 5 o Bonalba.

La promotora combina la agilidad y el conocimiento local de una empresa arraigada en el territorio con la capacidad de escalar proyectos de un gran actor inmobiliario. Su actividad abarca dos líneas principales de producto perfectamente estructuradas: por un lado, desarrolla proyectos sostenibles y de altos estándares, orientados al turismo residencial, atrayendo a compradores nacionales e internacionales que buscan excelencia en la edificación, un clima benigno, servicios de primer nivel y el estilo de vida mediterráneo para invertir o descansar. Por otro lado, impulsa la construcción de vivienda para el mercado nacional, dando respuesta a las necesidades de primera residencia con soluciones modernas y funcionales.

Consciente de las exigencias del comprador actual, la firma cuenta con un modelo de negocio muy flexible: construye en solitario, pero también en estrecha colaboración con otros actores del sector. Estas alianzas estratégicas le permiten poner en pie proyectos de mayor alcance y diversidad.

Asimismo, la dirección de la compañía muestra un firme compromiso con la problemática de la vivienda colaborando activamente en el Plan Vive, mediante fórmulas de colaboración público-privada diseñadas para facilitar el acceso a la vivienda.

En paralelo, la promotora mantiene activa su oferta privada con actuaciones de gran atractivo urbano. Entre sus iniciativas más destacadas, la empresa impulsa un singular proyecto de 32 viviendas (de uno, dos y tres dormitorios) situado en un lugar emblemático del barrio del Bulevar del Pla. Esta promoción está concebida para atender las necesidades de un público amplio, combinando un diseño contemporáneo, elevadas prestaciones y una ubicación estratégica con excelente conectividad.

Mapa de Alicante Urbana

Alicante Urbana encarna el equilibrio entre la tradición familiar, la capacidad de innovación y un marcado sentido de la responsabilidad social. Gracias a la experiencia acumulada, su visión de futuro y su apuesta por el trabajo colaborativo, la compañía mantiene su firme compromiso con la creación de territorios más accesibles, sostenibles y habitables.