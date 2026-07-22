El Ayuntamiento de Alicante cree que el aforo de Tambora aumenta el "riesgo de atropello" en la zona

El Ayuntamiento de Alicante aprecia, en el decreto que ordena el cierre del club Tambora, que el gran aforo del establecimiento aumentaría los "problemas de seguridad" en la zona. Los técnicos de Urbanismo advierten de que la sala de eventos al aire libre ha solicitado poder ejercer su actividad con capacidad para 990 personas, lo que causaría "un incremento del riesgo de atropello" en el entorno. Por su parte, la Concejalía de Seguridad rechaza el Plan de Actuación ante Emergencias presentado por la empresa, al no ajustarse a la legislación vigente.

Según ha podido saber INFORMACIÓN, el departamento de Tráfico y Movilidad emitió un informe este mismo mes de julio (después de que tuviera lugar una inspección policial de las instalaciones) en el que "se informa desfavorablemente" respecto al Plan de Movilidad Peatonal y Vial presentado por Tambora en marzo. Además, los técnicos del departamento se remiten a los informes previos en materia de movilidad accesible.

Aunque no es el único documento dentro del expediente de la sala de eventos al aire libre que ha sido rechazado por los funcionarios del Consistorio: el departamento de Seguridad, Protección Civil y Gestión de Emergencias también ha remarcado que el Plan de Actuación ante Emergencias de la mercantil "no se ajusta a lo previsto en el Decreto 143/2015", el aplicable para este tipo de instalaciones, al no cumplir con el contenido mínimo exigible.

En este sentido, el reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010 de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos señala que dichos planes deben incluir un estudio y evaluación de los factores de riesgo y clasificación de las emergencias; la identificación y descripción de las personas y equipos que llevarán a cabo los procedimientos de emergencia; la identificación de los servicios de atención a emergencias y Protección Civil que deben ser alertados en caso de producirse una emergencia; los procedimientos de actuación ante emergencias; planos de situación del establecimiento y distribución del local, con referencia a las instalaciones internas o externas de interés para la autoprotección; un programa de implantación del plan incluyendo el adiestramiento de los empleados del establecimiento, y en su caso, la práctica de simulacros; y un directorio de teléfonos de emergencia. Algo con lo que, a juicio de los empleados públicos, la solicitud de declaración responsable de Tambora no cumple.

"Incremento de los problemas"

El expediente urbanístico del local de moda también incluye sendos informes del servicio de Tráfico y el de Control de Obras sobre los conflictos existentes en el entorno de Tambora, donde también se ubica otra discoteca del mismo grupo empresarial. Los funcionarios de Movilidad elaboraron un documento "relativo al problema de seguridad peatonal generado por la discoteca Magma, por la alta movilidad peatonal que dicha actividad supone, alertando del evidente riesgo de atropello".

Tras ello, desde Urbanismo se remarcó que el aforo combinado de ambas instalaciones perjudica la seguridad en el entorno, por donde es habitual ver cruzar a jóvenes en zonas sin paso de peatones y con deficiente iluminación nocturna. "Debe tenerse que en la misma parcela se ejerce actividad de sala de baile (aforo de 403 personas) y pub con aforo de 95 personas", indica el escrito. Una circunstancia que "junto con el elevado aforo de la actividad eventual [Tambora] solicitada, de 990 personas, y la posibilidad de un aforo teórico de 2.278 personas debido a la superficie disponible" conllevaría "una mayor movilidad de personas en esa misma ubicación". Como consecuencia, los técnicos aprecian que se produciría "un incremento de los problemas de seguridad y del riesgo de atropello de personas".

La orden de suspensión de actividad emitida este martes por el Ayuntamiento de Alicante también recuerda que Tambora ya fue clausurado en 2025. En ese momento, los funcionarios municipales apuntaron "no es posible el ejercicio de una actividad sin instrumento urbanístico habilitante además del correspondiente instrumento ambiental", el mismo motivo que alegan este año para tomar la misma decisión. En el último expediente, pese a que la mercantil responsable del club recurrió la decisión municipal, sus alegaciones fueron desestimadas en septiembre, tras permanecer el local todo el verano en funcionamiento.

¿Nuevas medidas?

Preguntada sobre el expediente de Tambora, la portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda, ha indicado que "los técnicos municipales trabajan para velar por el cumplimiento de la legalidad". Mientras que, respecto a la situación concreta de dicho club al aire libre, aunque la edil popular no ha avanzado acciones concretas, sí se ha mostrado tajante: "Lo que está claro es que no vamos a aceptar irregularidades".

Del mismo modo, el Ayuntamiento es consciente del problema de seguridad que existe en el entorno de ambos negocios, donde se acumulan cientos de personas cada fin de semana. Por ello, el gobierno municipal estudia cambios en la ordenación del tráfico que eviten problemas con los peatones: desde la ubicación de semáforos a la instalación de vallado que impida el paso peatonal por áreas no autorizadas. "Todo lo que compromete la seguridad de los ciudadanos y el malestar vecinal nos ocupa y nos ocupa, así que todo lo que esté en nuestra mano lo vamos a hacer: mejoras que se puedan hacer en cuanto a la ordenación del tráfico en ese punto concreto y en toda la ciudad", ha concluido Cutanda.