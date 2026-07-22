Donar plasma o plaquetas en Alicante: qué es la aféresis y en qué se diferencia de una donación de sangre

Donar sangre no siempre significa llenar una bolsa con todos sus componentes. Existe otro procedimiento menos conocido, denominado aféresis, que permite recoger de manera selectiva plasma o plaquetas mientras el resto de la sangre regresa al cuerpo del donante.

Esta modalidad está disponible en el Centro de Transfusión de Alicante, situado en la carretera Nacional 332, en el término municipal de Sant Joan d'Alacant. Las personas interesadas en donar plasma o plaquetas deben solicitar previamente una cita en el teléfono 965 169 710.

Una máquina separa los componentes de la sangre

Durante una donación convencional se extrae sangre completa y posteriormente se separan en el laboratorio sus diferentes componentes. En la aféresis, esa separación se realiza mientras la persona está donando.

La donación de plasma se realiza mediante la plasmaféresis. / NIAID. Wikimedia Commons.

La sangre circula por un equipo automático que selecciona el componente requerido, normalmente plasma o plaquetas, y devuelve al donante los hematíes y los demás elementos que no van a recogerse. Los centros de transfusión de la Comunitat Valenciana realizan aféresis de plasma y de plaquetas.

La persona permanece conectada a la máquina durante aproximadamente 40 o 60 minutos, más tiempo que en una extracción de sangre convencional. El procedimiento está supervisado en todo momento por personal especializado y utiliza un circuito preparado para evitar la coagulación durante el proceso.

Qué es la donación de plasma

El plasma es la parte líquida de la sangre. Está compuesto principalmente por agua, pero también contiene proteínas como la albúmina, las inmunoglobulinas y los factores de coagulación. En él permanecen suspendidos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.

Puede emplearse directamente en transfusiones para atender, entre otros casos, grandes quemaduras o accidentes graves. También resulta imprescindible para fabricar medicamentos utilizados frente a la hemofilia, determinados problemas de coagulación, enfermedades autoinmunes y deficiencias congénitas de inmunidad.

En una plasmaféresis se obtienen habitualmente entre 600 y 700 mililitros de plasma y se devuelven al donante las células sanguíneas. El procedimiento suele ocupar unos 45 minutos y, al recuperarse el plasma con mayor rapidez que los glóbulos rojos, puede repetirse con más frecuencia que una donación de sangre completa. La información del Centro de Transfusión establece un intervalo de 15 días y un máximo de 24 donaciones de plasma al año.

Para qué sirven las plaquetas

Las plaquetas intervienen en la coagulación y ayudan a detener las hemorragias. Su donación mediante aféresis permite concentrar una cantidad mayor procedente de una misma persona, en lugar de reunir componentes obtenidos de varias donaciones convencionales.

El Centro de Transfusión señala que una sola donación de plaquetas por aféresis puede aportar una cantidad equivalente a la obtenida en cuatro donaciones de sangre total. Recibirlas de un único donante también reduce la exposición del paciente a componentes procedentes de varias personas.

Quién puede donar por aféresis

Los criterios médicos básicos son similares a los establecidos para donar sangre, aunque se aconseja que la persona haya realizado anteriormente alguna donación sin incidencias y que tenga un buen acceso venoso.

España necesita aumentar las donaciones de plasma. / Azienda Ospedaliera SS. Wikimedia Commons.

Antes de comenzar se cumplimenta un cuestionario y se realiza una entrevista médica. El personal sanitario comprueba también parámetros como la hemoglobina, la tensión arterial y el pulso para confirmar que la donación resulta adecuada tanto para la persona donante como para quien recibirá el componente.

Puntos fijos para donar sangre en Alicante

La provincia dispone de dos puntos fijos de extracción. El principal es la sala de donación del Centro de Transfusión de Alicante, situada en la carretera Nacional 332, kilómetro 113, en Sant Joan d'Alacant. El recinto cuenta con aparcamiento y es el lugar en el que también pueden realizarse donaciones de plasma o plaquetas por aféresis, siempre con cita previa.

El segundo punto se encuentra en el Hospital General Universitario Doctor Balmis, en la calle Pintor Baeza, 11, de Alicante. La sala está ubicada en la planta baja del Edificio de Diagnóstico, en los boxes 18 y 19, y dispone de aparcamiento gratuito para los donantes.