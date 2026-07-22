Elena Argilés, más de dos décadas construyendo una arquitectura con identidad

El estudio de arquitectura e interiorismo fundado por Elena Argilés en 2001 ha construido una sólida trayectoria basada en una manera de entender la arquitectura donde la funcionalidad, la elegancia y el diseño conviven de forma natural. Con más de dos décadas de experiencia, el despacho se ha consolidado como un referente en el desarrollo de viviendas unifamiliares, promociones residenciales y proyectos de interiorismo, apostando siempre por una arquitectura de líneas puras, contemporánea y profundamente vinculada a su entorno.

Cada proyecto se concibe de manera integral, acompañando todas las fases del proceso, desde las primeras ideas y el desarrollo del diseño hasta la dirección y ejecución de la obra. Esta metodología permite cuidar cada detalle con precisión, garantizando que la arquitectura responda tanto a las necesidades funcionales de sus usuarios como a una búsqueda constante de calidad, equilibrio y belleza.

El estudio desarrolla también promociones inmobiliarias destinadas a la venta para promotores, tanto de viviendas ubicadas en parcelas independientes como de edificios residenciales plurifamiliares. Su experiencia le permite abordar desde promociones de menor escala, en las que se presta una atención especialmente minuciosa a cada detalle, hasta desarrollos de mayor envergadura, manteniendo en todos ellos los mismos criterios de calidad arquitectónica, funcionalidad y coherencia estética.

La personalidad del estudio se refleja en una arquitectura sobria y atemporal, donde la luz, la materialidad y la relación entre los espacios adquieren un papel protagonista. Con una sutil visión de vanguardia, Elena Argilés imprime en cada proyecto un sello propio, creando espacios que destacan por su armonía, su sensibilidad y su capacidad para integrarse con naturalidad en el paisaje y el contexto que los rodea.

El despacho está formado por un equipo de arquitectos y diseñadores que comparten una misma filosofía de trabajo. La participación activa de todos sus integrantes y el trabajo colaborativo favorecen el intercambio de ideas y la generación de sinergias que enriquecen cada proyecto, convirtiendo el proceso creativo en uno de los principales valores del estudio.

A lo largo de su trayectoria, el estudio ha desarrollado un amplio número de obras de vivienda, promociones residenciales, interiorismo, rehabilitación estructural, mejora de la accesibilidad y proyectos para locales comerciales. Su actividad se extiende por diferentes puntos de la geografía española, con actuaciones en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia, Vizcaya y Pontevedra.

Ubicación de la Arquitectura Elena Argilés en Google Maps.

Más allá de la experiencia acumulada, el estudio mantiene intacta la ilusión con la que nació hace más de veinte años: crear una arquitectura honesta, funcional y elegante, capaz de perdurar en el tiempo y mejorar la forma de habitar los espacios. Una filosofía que sigue guiando cada uno de sus proyectos y que define la identidad de un equipo comprometido con la excelencia y la atención al detalle.