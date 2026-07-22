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Esmeralda Giner Olcina será la Pregonera de los Moros y Cristianos de Altozano de 2026 en Alicante

El Avís de Festa y el pistoletazo de salida a las celebraciones tendrán lugar el próximo 8 de agosto en la avenida Conde Lumiares

Gran Entrada Mora de las Fiestas de Moros y Cristianos de Altozano

Gran Entrada Mora de las Fiestas de Moros y Cristianos de Altozano

Gran Entrada Mora de las Fiestas de Moros y Cristianos de Altozano / Pilar Cortés

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Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Alicante

La Federación de Moros y Cristianos de Altozano ha anunciado el nombramiento de Esmeralda Giner Olcina como pregonera de las fiestas de Moros y Cristianos de Altozano 2026, un reconocimiento a su estrecha vinculación con el barrio y a su dilatada trayectoria al servicio de las tradiciones alicantinas.

Nacida y criada en Altozano, Esmeralda Giner mantiene un profundo arraigo con el barrio que la vio crecer. Su recorrido festero comenzó en la Comparsa Maseros, de la que formó parte hasta el año 1988. Posteriormente, también perteneció durante dos ejercicios a la Comparsa Contrabandistas de Altozano, manteniendo siempre vivo su compromiso con la Fiesta.

Su implicación con las tradiciones populares también se refleja en la Semana Santa alicantina. En la actualidad es presidenta de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro y desempeña el cargo de asesora de la Presidencia de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Alicante, destacando por su dedicación y trabajo en favor del patrimonio cultural y religioso de la ciudad.

8 de agosto

El Avís de Festa y el Pregón tendrán lugar el próximo 8 de agosto, a las 21:00 horas, en la avenida Conde Lumiares, en un acto que marcará oficialmente el inicio del calendario festero de los Moros y Cristianos de Altozano 2026, dando el esperado pistoletazo de salida a unas fiestas que volverán a reunir a vecinos, festeros y visitantes en torno a una de las tradiciones más emblemáticas del barrio.

Como antesala de este esperado acontecimiento, el 25 de julio, a las 12:30 horas, se celebrará en el salón de actos del Centro Social Luis Romero la presentación oficial del cartel anunciador y de la Revista Oficial de las Fiestas de Moros y Cristianos de Altozano 2026, dando a conocer la imagen y las publicaciones que acompañarán la nueva edición de las fiestas.

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Con el nombramiento de Esmeralda Giner Olcina como pregonera, la Federación de Moros y Cristianos de Altozano busca poner en valor el compromiso, la dedicación y el amor por Altozano de una persona que representa los valores de la convivencia, la tradición y el espíritu festero que caracterizan a los Moros y Cristianos del barrio.

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