Una avería en una estación de bombeo empeora la situación de los lavapiés de la playa de San Juan de Alicante

"El domingo, el día de la final del Mundial, estaban totalmente apagados, no había agua en ninguno", explica Miriam Santos, de 36 años, sobre los lavapiés de la playa de San Juan, en Alicante. "¿La gente que tiene que coger el coche en qué situación se fue?", se pregunta. "Mucha gente extranjera se quedó con cara de: ¿cómo que no hay agua?", recuerda. Santos, de Albacete, que acaba de usar uno de los lavapiés tras pasar la mañana en la playa con su familia, asegura que otros años "no lo había notado" y que veranean en esta playa habitualmente. "Suelen estar bastante oxidados y viejos", concluye. "Este lleva tirando agua toda la semana", añade su madre. Cuando el pulsador de este lavapiés agota su tiempo de uso, el agua sigue saliendo.

Funciona uno de los dos chorros que tiene cada lavapiés, en muchos casos. Sale poca agua y sin fuerza. El fin de semana se estropearon y estuvieron dos días sin funcionar, según fuentes próximas al área de Turismo. Ahora funcionan a un rendimiento entre bajo y medio. El problema empezó con una avería en una de las dos estaciones de bombeo que alimentan de agua los lavapiés. Ahora han conectado todos los aparatos a la misma estación.

"Estuvieron esta semana una mañana sin agua, porque hubo una avería en la estación de bombeo, que no depende del Ayuntamiento, y que ya está reparada", ha señalado el Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante. Desde la Conselleria de Turismo han confirmado que la estación de bombeo está siendo reparada por la Generalitat.

Desperfectos

Una capa verde de moho cubre la columna de un lavapiés de la playa de San Juan. El cabezal de arriba de otro, donde se ubican los pulsadores, se ha soltado y gira. Los aparatos tienen desconchones en la pintura blanca. Una imagen muy alejada de la que el Ayuntamiento intenta vender del principal arenal de la ciudad de Alicante, el que siempre ha lucido bandera azul.

"No suelen funcionar y están bastante hechos polvo los de toda la playa. No los cambian. A veces hay gomas que están sueltas", explica Estela Muñoz, de 38 años, que es vecina de la playa durante todo el año. Las tuberías sobresalen en la arena en los alrededores de los lavapiés.

El Ayuntamiento de Alicante afirmó el 3 de julio a INFORMACIÓN que los repararían durante la semana que comenzó el 6 de julio. Al preguntar este miércoles por dichas reparaciones, este diario no ha obtenido respuesta. Otras fuentes señalan que la escasez de personal está detrás en el retraso de la puesta a punto de los lavapiés, pese a estar en plena temporada alta.

Una mujer se quita la arena en un lavapiés de la playa de San Juan, este miércoles. / Andrés Herrero Gutiérrez

"Acabo de intentar usarlo y en el primer intento no salía agua", señala Alejandra Martín, de 38 años, que veranea en la playa de San Juan desde pequeña, aunque es de Madrid. "Antes lo recuerdo más cuidado", señala. Otras ciudades con playa han instalado lavapiés más modernos, como Benidorm: de acero inoxidable y que pueden usar más bañistas a la vez.

La base de estos aparatos, donde la gente apoya sus pies descalzos, presenta manchas oscuras. "La capa negra" de la base "se debe al salitre", explicó a este diario el Patronato de Turismo, el 3 de julio. Desde la entidad municipal explicaron que "es necesario limpiarlos periódicamente".

Una tubería asoma en la arena cerca de un lavapiés en la playa de San Juan, este miércoles. / Héctor Fuentes

La playa de San Juan tiene la clasificación de bandera azul desde hace 40 años y está considerada una de las mejores del mundo. El mantenimiento de los lavapiés depende del Ayuntamiento de Alicante, aunque la Generalitat Valenciana es la encargada de su colocación. El Consistorio de Luis Barcala, del PP, destinó 29.362,60 euros al mantenimiento de playas en los presupuestos de gasto de 2026; la misma cantidad que en 2025. En 2016, la cifra presupuestada fue de 69.469,92 euros, cuando Gabriel Echávarri, del PSOE, era alcalde.