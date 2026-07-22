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Un lector denuncia la presencia de ratas y suciedad en el entorno de Casa Mediterráneo en Alicante

El aviso sitúa los animales en la plaza del arquitecto Miguel López y en el paseo de la avenida de Elche, junto a las vías del ferrocarril

Ratas por la zona de Casa Mediterráneo en Alicante.

Ratas por la zona de Casa Mediterráneo en Alicante.

Ratas por la zona de Casa Mediterráneo en Alicante / J.M.G.

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Un lector de INFORMACIÓN ha alertado de la presencia de ratas y del deterioro de varias zonas próximas a Casa Mediterráneo, en Alicante. Según su relato, los animales fueron vistos este martes sobre las diez de la noche en la plaza del arquitecto Miguel López, situada frente a la institución.

El aviso se extiende también al paseo ubicado frente al Hotel AC, en la avenida de Elche. El lector resalta que el entorno de las vías presenta un estado de abandono y recuerda que hay personas viviendo en esta zona.

El ciudadano ha remitido un vídeo con el objetivo de llamar la atención sobre la situación y solicitar que se adopten medidas de limpieza, mantenimiento y control de plagas. “Esperamos que sirva para que se pueda caminar sin sobresaltos”, explica.

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La denuncia vecinal pone el foco en un espacio frecuentado por residentes y peatones y reclama una intervención que mejore las condiciones de salubridad y seguridad del entorno.

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