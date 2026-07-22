Un lector denuncia la presencia de ratas y suciedad en el entorno de Casa Mediterráneo en Alicante
El aviso sitúa los animales en la plaza del arquitecto Miguel López y en el paseo de la avenida de Elche, junto a las vías del ferrocarril
Un lector de INFORMACIÓN ha alertado de la presencia de ratas y del deterioro de varias zonas próximas a Casa Mediterráneo, en Alicante. Según su relato, los animales fueron vistos este martes sobre las diez de la noche en la plaza del arquitecto Miguel López, situada frente a la institución.
El aviso se extiende también al paseo ubicado frente al Hotel AC, en la avenida de Elche. El lector resalta que el entorno de las vías presenta un estado de abandono y recuerda que hay personas viviendo en esta zona.
El ciudadano ha remitido un vídeo con el objetivo de llamar la atención sobre la situación y solicitar que se adopten medidas de limpieza, mantenimiento y control de plagas. “Esperamos que sirva para que se pueda caminar sin sobresaltos”, explica.
La denuncia vecinal pone el foco en un espacio frecuentado por residentes y peatones y reclama una intervención que mejore las condiciones de salubridad y seguridad del entorno.
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